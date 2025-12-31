Ministerul rus al Apărării a publicat un videoclip în care este prezentat un soldat cu fața acoperită, aflat lângă resturile unei drone, alături de o hartă ce indică traiectoria aparatelor lansate în cadrul presupusului atac din noaptea de duminică spre luni.

Imaginile au fost făcute publice în cadrul unei conferințe de presă, organizate pentru a susține că Ucraina a încercat în această săptămână să atace reședința prezidențială și pentru a contracara negările Kievului.

Ucraina spune că Moscova nu a oferit dovezi care să susțină acuzațiile și că Rusia a fabricat presupusul atac pentru a împiedica avansarea negocierilor privind încheierea războiului. De asemenea, oficiali din mai multe state occidentale au pus sub semnul întrebării versiunea Rusiei și au contestat faptul că ar fi avut loc un atac.



Videoclipul îl prezintă pe generalul-maior Aleksandr Romanenkov, un ofițer superior, oferind detalii despre modul în care, potrivit Moscovei, Ucraina a atacat una dintre reședințele președintelui Putin din regiunea Novgorod.

Înregistrarea video arată militarul rus stând lângă fragmentele unui dispozitiv despre care a susținut că este o dronă ucraineană Ceaklun-V care transporta un dispozitiv exploziv de 6 kg. Ministerul nu a explicat însă de unde ştie care era ţinta dispozitivului.

🇺🇦🇷🇺 One of the Ukrainian drones intercepted en route to Putin's residence was armed with a 6-kg high-explosive warhead



The Russian Ministry of Defense also released a map of the attempted strike — showing drones launched from multiple directions, intercepted over the Novgorod,… pic.twitter.com/91CKXxj5aC — The Other Side Media (@TheOtherSideRu) December 31, 2025

Romanenkov a declarat că 91 de drone au fost lansate din regiunile Sumî şi Cernihiv din Ucraina într-un atac „minuţios planificat” care a fost dejucat de apărarea aeriană rusă, nu a provocat pagube şi nu a rănit pe nimeni.

Amintim că președintele rus Vladimir Putin a transmis în mesajul de Anul Nou că Rusia va câștiga războiul din Ucraina, unde Moscova desfășoară o ofensivă de aproape patru ani.

