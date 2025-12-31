#BREAKING 'Victory will be ours!' Putin tells Russians on Red Square pic.twitter.com/BxFc7zFKkj — AFP News Agency (@AFP) September 30, 2022

Discursul tradițional al lui Putin a fost difuzat mai întâi în Peninsula Kamceatka din estul îndepărtat, prima regiune rusă care a intrat în anul 2026. În cadrul mesajului, liderul rus a îndemnat cetățenii să sprijine „eroii” care luptă în Ucraina, afirmând: „Credem în voi și în victoria noastră.”

El a transmis urări de Anul Nou „luptătorilor și comandanților” din Ucraina și a adăugat: „Milioane de oameni din întreaga Rusie, credeți-mă, se gândesc la voi.”

Data de 31 decembrie marchează 26 de ani de la venirea lui Putin la putere. Acesta a devenit președintele Rusiei în ajunul Anului Nou din 1999, după ce Boris Elțîn a demisionat.

Discursul televizat de Anul Nou, o tradiție inițiată de liderul sovietic Leonid Brejnev, rămâne un element esențial al sărbătorii în Rusia, urmărit în milioane de gospodării. Potrivit Punch, acesta este transmis la televiziunea de stat chiar înainte de miezul nopții, în fiecare dintre cele 11 fusuri orare ale Rusiei.

