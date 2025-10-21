Mango, fondat de Isak Andic în 1984, a devenit un imperiu de modă cu peste 2.800 de magazine în 120 de țări și peste 16.000 de angajați. La momentul morții sale, Andic avea o avere estimată la 3,85 miliarde de euro.

Poliția investighează decesul lui Isak Andic, fondatorul miliardar al brandului de modă Mango, ca posibil omor. Inițial considerat un accident, moartea lui Andic în timpul unei drumeții în munții Montserrat de lângă Barcelona ridică acum semne de întrebare. Fiul său Jonathan este suspectat în acest caz.

A căzut de pe o stâncă, de la peste 90 de metri înălțime

Isak Andic, în vârstă de 71 de ani, a murit pe 14 decembrie anul trecut după ce a căzut de la peste 90 de metri înălțime. El se afla într-o drumeție cu fiul său cel mare, Jonathan, când s-a produs tragedia.

Inconsistențele din declarațiile lui Jonathan au determinat o revizuire judiciară a cazului. Poliția investighează acum posibilitatea unui omor, deși nu există dovezi directe care să explice ce s-a întâmplat în ziua morții lui Isak.

Familia Andic a declarat că „va continua să coopereze, așa cum a făcut până acum, cu autoritățile competente”.

De asemenea, familia și-a exprimat încrederea că „acest proces se va încheia cât mai curând posibil și că va dovedi nevinovăția lui Jonathan Andic”.

Cine a fost Isak Andic

Născut la Istanbul în 1953, Isak Andic a emigrat în Catalonia la sfârșitul anilor ’60. El a început să vândă tricouri colegilor de liceu, apoi a deschis o afacere en-gros și a vândut haine în piețe, înainte de a deschide primul magazin Mango, în 1984.

Mango a devenit unul dintre cele mai importante imperii de modă din Europa, cu peste 2.800 de magazine în 120 de țări și peste 16.000 de angajați.

La momentul morții sale, Isak Andic era președinte neexecutiv al brandului și avea o avere estimată la 3,85 miliarde de euro, potrivit Forbes.

Jonathan Andic, în vârstă de 44 de ani, este listat ca vicepreședinte al Consiliului de Administrație pe site-ul Mango Fashion Group.

Compania Mango nu a comentat deocamdată noile evoluții ale anchetei privind moartea fondatorului său.

