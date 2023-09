Noul ONG se numește Roma Foundation For Europe și va colabora cu alte mișcări pentru drepturile romilor din Europa, precum Aresel în România, Opre Roma în Serbia, Avaja în Macedonia de Nord, Kethane în Italia și Conferința Permanentă a Romilor din Bulgaria, dar și cu grupuri din Spania și Germania. Roma Foundation for Europa va fi condusă de Zeljko Jovanovic, care a coordonat Biroul de Inițiative pentru Romi al Open Society din 2010, și va continua și alte inițiative conduse de romi: ERIAC (Institutul European pentru Arte și Cultura Romilor), REDI (Inițiativa pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Romilor), REF (Fondul pentru Educația Romilor) și Roma for Democracy, mai anunță Open Society Foundations.

Angajamentul de finanțare cu 100 de milioane de euro promis de fundația familiei Soros se va desfășura până în 2030.

„Cu o nouă generație de lideri romi excepționali, care determină strategia și prioritățile de finanțare, sunt încrezător că noua fundație va fi o forță dinamică – dedicată realizării întregului potențial al poporului rom și depășirii barierelor adânc înrădăcinate cu care se confruntă. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a sprijini fundația și conducerea acesteia într-o misiune de care vor beneficia nu numai romii, ci și întreaga Europă”, a transmis Alexander Soros, în comunicatul de presă.

Elevul care a înjunghiat-o pe profesoara de japoneză din București a cerut permisiunea de a merge din nou la școală. Ce a decis instanța

Cine e Soros junior

George Soros, în vârstă de 92 de ani, s-a retras de la cârma firmei de gestionare a investițiilor Soros Fund Management și i-a predat-o unuia dintre cei cinci fii ai săi, Alexander, în vârstă de 37 de ani.

Publicația Meduza i-a făcut un amplu portret tânărului afacerist, scriind despre el că „părea cel mai puțin potrivit pentru rolul de moștenitor al imperiului”, din cauza reputației sale de „petrecăreț fără griji”. Alexander Soros însă se consideră „mai politic” decât tatăl său și vrea să extindă sfera de acțiune a Fundației pentru o Societate Deschisă și să lupte împotriva „inegalității de gen, precum și să militeze pentru dreptul la vot și avort”.

