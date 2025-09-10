Care este principalul motiv care declanșează starea

Medicul a spus care este principalul motiv care declanșează această problemă la oameni.

„Lipsa de coordonare dintre ceea ce văd ochii și ceea ce simte corpul este cea care provoacă senzația de disconfort, determinând apariția grețurilor și a senzației de vomă”, declară José Luis Ballvé, medic de familie la CAP La Florida din L’Hospitalet de Llobregat și coordonator al Studiului Vertijului în Medicina de Familie al Institutului de Cercetare IDIAP Jordi Gol.

Postura corectă pentru a evita starea de rău

În realitate, nu există o „postură corectă” care să prevină apariția amețelilor la anumite persoane, dar există o modalitate de a le preveni urmând o recomandare care, în majoritatea cazurilor, funcționează:

„Când stai pe scaunul din față, fie ca șofer, fie ca pasager, ai repere vizuale mult mai clare decât o persoană aflată pe bancheta din spate. Este foarte important, de asemenea, să privești înainte”.

Pe de altă parte, contează și traseul drumului, întrucât curbele reprezintă un „inconvenient suplimentar” pentru persoanele predispuse la răul de mașină:

„Cu cât există mai multă mișcare și o neconcordanță mai mare între ceea ce vezi și ceea ce simte corpul… cu atât cresc șansele să apară amețeala. Acest fenomen se accentuează pe porțiunile cu multe curbe, unde corpul percepe schimbarea constantă a direcției de mișcare”.

Recomandări Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian / Varșovia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO/ Trump refuză întrebările

Ce spune medicul despre remediile pentru răul de mașină

Așa cum se întâmplă de obicei, internetul este plin de remedii care, în teorie, ar putea ajuta la prevenirea acestui tip de disconfort în timpul condusului sau în interiorul vehiculului. Totuși, José Luis Ballvé a subliniat că eficiența acestora „nu este demonstrată”.

„Ca în toate aceste cazuri, există multe remedii casnice, dar eficiența lor nu este dovedită. Nu există un studiu solid care să garanteze funcționarea lor. Aceste remedii pot fi utile pentru unele persoane, dar nu avem dovezi științifice pentru a le recomanda în mod general”.

Aproximativ 25-30% din populație suferă, în mod regulat, de rău de mișcare, iar simptomele includ greață, transpirație, paloare, hipotermie, dureri de cap și vărsături. Pacienții ușor afectați pot prezenta, de asemenea, somnolență, apatie și scăderea capacităților cognitive. Mașinile electrice agravează aceste simptome, scrie The Conversation, iar producătorii acestora caută soluții pentru a limita efectele.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE