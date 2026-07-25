Nivelurile Dunării au atins minime record în luna iulie 2026, afectând România, Croația și Serbia, ca urmare a valurilor de căldură prelungite și a secetei severe din această vară. Retragerea apelor a scos la iveală sute de kilometri pătrați de bancuri de nisip și a perturbat grav căile navigabile europene, afectând transportul, pescuitul și turismul.

În Serbia, barjele și petrolierele comerciale, spre deosebire de navele de agrement, au fost surprinse de scăderea rapidă a nivelului apei, rămânând blocate în secțiunile mai adânci ale fluviului. Potrivit ministrului Energiei de la Belgrad, Dubravka Djedovic Handanovic, importurile de combustibil ale țării au scăzut la doar 25% din obiectivul lunar pentru luna iulie, deoarece navele au fost forțate să transporte doar 30-40% din încărcătura lor obișnuită.

,,(Din cauza) lipsei precipitațiilor și a creșterii temperaturilor ca urmare a schimbărilor climatice, avem mai multă evaporare și consemnăm niveluri extrem de scăzute ale apei”, a explicat Vladimir Stakic, editorul revistei ,,Angling” din Serbia. Stakic a făcut această declarație stând pe niște stânci uscate de pe malul râului Sava din Belgrad, care în mod normal ar fi fost acoperite de apă.

Efectele secetei sunt resimțite și în alte țări riverane. În Croația, scăderea debitelor a scos la lumină o navă de marfă scufundată în 1937, iar în estul Serbiei, apele retrase ale Dunării au dezvăluit epavele ruginite ale unei flotile germane scufundate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în 1944, punând în pericol navigația.

Imagini aeriene realizate vineri, 24 iulie, în zona orașului Corabia, din sudul României, surprind zeci de ambarcațiuni rămase blocate din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării.

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Impactul ecologic și economic este semnificativ. Nivelurile scăzute ale râurilor Dunărea, Tisa și Sava afectează pescuitul și turismul, iar experții avertizează asupra consecințelor pe termen lung asupra ecosistemelor. Între timp, Departamentul hidrometeorologic al Serbiei prognozează doar o creștere minimă a nivelului Dunării în zilele următoare, datorită unor precipitații limitate în regiunile din amonte.

Dunărea a atins, joi, 16 iulie, cel mai mic debit istoric din ultimele trei decenii la intrarea în țară, înregistrând o valoare alarmantă de doar 1.750 mc/s la stația Baziaș.

Pe 18 iulie, debitul Dunării la intrarea în România a coborât din nou la aproximativ 1.750 mc/s, o valoare de aproape trei ori mai mică decât media multianuală a lunii iulie. Din cauza nivelului scăzut al fluviului, traficul naval s-a desfășurat cu restricții, navele circulând cu încărcături reduse, iar Administrația Fluvială a Dunării de Jos a avertizat că situația este fără precedent pentru această perioadă a anului.

Dunărea continuă să înregistreze debite mult sub media perioadei, iar la Rasova, efectele secetei sunt tot mai vizibile. Cu toate acestea, Apele Române dau asigurări că populația din localitățile alimentate din fluviu nu riscă să rămână fără apă potabilă.

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