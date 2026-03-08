Care este suma de bani cash pe care fiecare adult ar trebui să o țină în casă

În noile sale directive publicate pe 8 martie 2026, Banca Centrală a Suediei subliniază importanța pregătirii pentru situații de urgență precum războaie sau crize majore.

Fiecare adult ar trebui să păstreze cel puțin aproximativ 100 de euro cash, să dețină carduri bancare emise de mai multe instituții și să utilizeze serviciul local de plăți online.

„Publicul este o parte esențială a apărării generale a Suediei și joacă un rol cheie în consolidarea pregătirii naționale”, a declarat Banca Centrală, citată de portalul de știri Blic.rs, parte a grupului Ringier.

Accesul la mai multe metode de plată îmbunătățește capacitatea cetățenilor de a efectua plăți în perioade de dificultăți temporare, crize sau, în cele mai grave cazuri, război, mai atrag atenția autoritățile suedeze.

Motivul pentru are Suedia le recomandă tuturor cetățenilor să țină bani cash în casă

Sistemul de plăți din Suedia este considerat unul dintre cele mai digitalizate din lume, doar 10% dintre plăți fiind efectuate în numerar.

Această dependență ridicată de plățile electronice face țara vulnerabilă în cazul unor întreruperi ale sistemului, fie din cauza atacurilor cibernetice, fie a altor crize tehnologice. Pentru a atenua aceste riscuri, Banca Centrală a Suediei a cerut adoptarea unei noi legi care să protejeze utilizarea numerarului, dar un astfel de act legislativ nu a fost încă prezentat.

În plus, banca centrală propune ca, până la 1 iulie, să fie implementate soluții de plată offline, care să permită utilizarea cardurilor pentru achiziția de alimente și medicamente, chiar și în cazul unei căderi a sistemului.

Recomandările Suediei sunt esențiale în cazul unor atacuri militare sau cibernetice

Aceste recomandări fac parte dintr-o strategie mai amplă a autorităților suedeze de a pregăti populația pentru eventuale atacuri militare sau cibernetice, în special în contextul amenințărilor crescute din partea Rusiei și, într-o măsură mai mică, a Iranului.

În trecut, guvernul suedez a distribuit fiecărei gospodării broșuri cu instrucțiuni despre stocarea apei potabile și accesul la știri în cazul unei pene de curent.

Potrivit sursei citate mai sus, nu doar Suedia ia măsuri pentru consolidarea rezilienței naționale. Băncile centrale din Finlanda și Norvegia, țări care se învecinează de asemenea cu Rusia, au emis recomandări similare. Acestea își sfătuiesc cetățenii să păstreze bani lichizi acasă și să dispună de carduri bancare emise de mai mulți furnizori. O recomandare similară a venit inclusiv de la Banca Centrală Europeană care susține că fiecare familie trebuie să aibă bani cash în casă. Sumele ar trebui să acopere eventuale cheltuieli de urgență pentru alimente și medicamente.

