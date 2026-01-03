„Kamil mi-a trimis un mesaj”

Curierul din Polonia s-a gândit imediat la soarta animalelor care trăiesc adevărate coșmaruri în acea noapte, în fiecare an. Pur și simplu, acesta a refuzat să livreze un colet unui prieten de liceu, chiar dacă îl cunoștea de ani de zile și locuia la câteva case distanță.

Mesajul său de pe rețelele de socializare a atras atenția utilizatorilor în mod special – nu era despre proceduri sau clienți dificili, ci despre decizii personale și empatie pentru animale.

„Locuiesc aici de 24 de ani, alături de părinții și bunicii mei, toată lumea mă cunoaște. Încă mai am niște prieteni din liceu care, atunci când comandă un colet la compania la care lucrez, îmi trimit mesaj întrebându-mă la ce oră voi face livrarea. Astăzi, Kamil mi-a trimis un mesaj întrebându-mă despre coletul lui, pentru că a comandat artificii pentru Revelion.”

Curierul cunoaștea bine situația animalelor pe care le deține prietenul său: câinii sunt ținuți în cuști și legați în lanțuri. Nimeni nu-i ia în casă de Revelion.

„Sunt împotriva acestui lucru”

„Sunt împotriva acestui lucru, pentru că știu că le este frică. I-am scris că nu-i voi aduce artificii, credea că glumesc. Dar e păcat de animale”, spune el.

Povestea a început rapid să circule, stârnind reacții controversate. Unii l-au lăudat pe curier pentru empatia și curajul său, în timp ce alții l-au acuzat că a abuzat de funcție și că și-a confundat convingerile personale cu munca sa.

În fiecare an, subiectul artificiilor revine în prim-plan. Medicii veterinari și organizațiile pentru drepturile animalelor avertizează că zgomotul petardelor provoacă stres extrem patrupedelor, ceea ce poate duce la panică, rănire și chiar moarte. Tot mai multe orașe au renunțat la spectacolele de artificii în favoarea celor de lumini. Cu toate acestea, această poveste arată că problema afectează în continuare deciziile mici, de zi cu zi – chiar și pe cele luate la țară, între oameni care se cunosc de ani de zile.

De ce se sperie câinii de petarde și de artificii

Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie pentru cei mai mulți dintre noi. Din păcate, această atmosferă de sărbătoare este umbrită în cazul unor oameni și al animalelor de companie deoarece devine o sursă majoră de disconfort și de anxietate din cauza petardelor și artificiilor. Iată motivele pentru care câinii sunt înspăimântați de petarde și de artificii și cum îi poți ajuta să facă față acestui pericol!

Teama câinilor de materialele pirotehnice este strâns legată de natura lor sensibilă, de percepția asupra zgomotelor puternice și neprevăzute și de instinctele lor primare. Spre deosebire de oameni, care pot asocia sunetele petardelor și artificiilor cu o experiență festivă, câinii interpretează aceste zgomote ca amenințări iminente, care le activează starea de frică și provoacă o serie de comportamente extreme. Poți evita astfel de situații dacă aplici metodele potrivit de a-ți ajuta cățelul să depășească momentele dificile.

Păsările, cele mai afectate

Păsările sunt considerate victimele principale ale artificiilor. Zgomotele puternice declanșează reacții de panică ce duc frecvent la moarte.

„Nu este vorba de sensibilitate față de drepturile animalelor sau de percepții subiective, ci de dovezi științifice consolidate, publicate în reviste internaționale și confirmate de ani de observații pe teren”, explică zoologul Rosario Balestrieri pentru La Stampa. Studiile estimează că zeci de mii de păsări mor în fiecare an din cauza artificiilor.

„Mierlele, măcăleandrii, vrăbiile, graurii și alte specii comune sunt lovite de un șoc acustic care le face să decoleze brusc, dezorientate, izbindu-se de clădiri, ferestre și infrastructură. Din punct de vedere fiziologic, efectul este devastator: o creștere bruscă a ritmului cardiac și a respirației, o eliberare masivă de hormoni de stres și funcții vitale afectate. Toate acestea se întâmplă într-o perioadă critică a anului – iernarea – când rezervele de energie sunt deja la cel mai scăzut nivel”, adaugă Balestrieri. 

