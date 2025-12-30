Păsările, cele mai afectate de zgomotul petardelor și artificiilor

Păsările sunt considerate victimele principale ale artificiilor. Zgomotele puternice declanșează reacții de panică ce duc frecvent la moarte.

„Nu este vorba de sensibilitate față de drepturile animalelor sau de percepții subiective, ci de dovezi științifice consolidate, publicate în reviste internaționale și confirmate de ani de observații pe teren”, explică zoologul Rosario Balestrieri pentru La Stampa.

Studiile estimează că zeci de mii de păsări mor în fiecare an din cauza artificiilor.

„Mierlele, măcăleandrii, vrăbiile, graurii și alte specii comune sunt lovite de un șoc acustic care le face să decoleze brusc, dezorientate, izbindu-se de clădiri, ferestre și infrastructură. Din punct de vedere fiziologic, efectul este devastator: o creștere bruscă a ritmului cardiac și a respirației, o eliberare masivă de hormoni de stres și funcții vitale afectate. Toate acestea se întâmplă într-o perioadă critică a anului – iernarea – când rezervele de energie sunt deja la cel mai scăzut nivel”, adaugă Balestrieri.

Un studiu publicat în Conservation Letters arată că păsările speriate zboară mult peste limitele lor normale.

„Este un efort enorm, care poate fi compensat doar prin creșterea timpului petrecut în căutarea hrănirii în zilele următoare. Un lux pe care nu toți indivizii și-l pot permite, cu consecințe directe asupra supraviețuirii, susceptibilității la boli și prădării”, subliniază cercetătorul.

Câinii și pisicile, victime ale panicii

Animalele de companie sunt, la rândul lor, grav afectate.

„Auzul câinilor și al pisicilor este mult mai sensibil decât cel al oamenilor”, explică Balestrieri.

Sunetele artificiilor pot depăși 150 de decibeli și sunt percepute ca o amenințare iminentă.

„Studiile documentează panică, tremur, paralizie, tentative de evadare și comportament distructiv”, arată cercetările publicate în Veterinary and Animal Science.

În fiecare an, în noaptea de Revelion, crește numărul animalelor pierdute sau rănite.

Și animalele sălbatice, cum ar fi vulpile, aricii, bursucii și alte mamifere urbane reacționează la artificii evadând necontrolat, crescând dramatic riscul de accidente rutiere și răni mortale.

Nu doar zgomot: poluare chimică severă

Artificiile eliberează în aer metale grele și particule fine.

„Focurile de artificii eliberează în atmosferă oxizi de azot și sulf, monoxid de carbon și particule de metale grele, cum ar fi cuprul, bariul și stronțiul, care sunt folosite pentru a produce culori”, adaugă cercetătorul.

Concret, în timpul focurilor de artificii, cât și câteva zile după noaptea de Anul Nou, concentrațiile medii zilnice de particule pot ajunge la valori de două, până la 10 ori mai mari decât nivelurile de fond.

„Conform datelor de la ARPA Lombardia, numai noaptea de Revelion este responsabilă pentru aproximativ 6% din emisiile anuale de PM10, concentrate în doar câteva ore. Acest vârf înrăutățește semnificativ calitatea aerului, cu efecte negative asupra sănătății umane și a ecosistemelor urbane”.

Ce se întâmplă în România

Și în România, problema este tot mai discutată. În București există un proiect de hotărâre care ar putea interzice artificiile pe tot parcursul anului, cu excepții strict reglementate și o taxă de 500 de lei pentru fiecare minut de spectacol.

Inițiativa este susținută de peste 11.000 de semnatari și vizează protejarea animalelor, reducerea accidentelor și a poluării.

Tot mai multe orașe renunță la artificiile de Revelion.

Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Galați și Constanța au înlocuit focurile de artificii cu spectacole de lasere, drone sau lumini.

„Fiecare sfârșit de an este pentru animale un adevărat coșmar. Le cerem oamenilor să nu mai cumpere artificii”, a transmis primarul Brașovului, George Scripcaru.

Specialiștii avertizează că, fără măsuri ferme, Revelionul va continua să fie o sărbătoare pentru oameni, dar un coșmar mortal pentru animale.