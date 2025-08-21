Atacul rusesc a lovit o companie americană de electronice

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a precizat, pe rețelele de socializare, că o rachetă rusească a lovit o companie americană de electronice, din regiunea Transcarpatia.

Andrii Sybiha a susținut, pe platforma X, că atacul asupra întreprinderii a dus la distrugeri grave și la rănirea mai multor persoane.

„Una dintre rachete a lovit un important producător american de electronice din regiunea noastră cea mai vestică, provocând pagube grave și victime. O instalație complet civilă, care nu are nicio legătură cu apărarea sau armata”, a scris el.

De atacul cu rachete a fost vizată fabrica companiei americane Flex din Muncaci (Mukacevo). Toți angajații întreprinderii au coborât la timp la adăposturile antiaeriene, relatează presa ucraineană. Flex activează în Ucraina din anul 2000, inițial ca parte a unei cooperări bazate pe o fabrică de radiouri din Beregov, iar în 2012 compania a construit o fabrică de producție de electronice în Mukacevo.

Ministrul Andrii Sybiha a mai afirmat că nu este pentru prima dată când rușii atacă companii americane din Ucraina.

„Acesta nu este primul atac rus asupra întreprinderilor americane din Ucraina, după atacurile asupra birourilor Boeing din Kiev de la începutul acestui an și alte atacuri. Nu există nicio logică sau necesitate militară, ci doar teroare împotriva oamenilor, întreprinderilor și vieții normale din țara noastră. De aceea, eforturile de a forța Rusia să pună capăt războiului sunt atât de importante și reiterăm disponibilitatea Ucrainei de a depune toate eforturile pentru a apropia pacea”, a mai adăugat el.

Cel mai mare atac asupra Ucrainei din ultimele săptămâni

Forțele aeriene ucrainene au transmis că armata rusească a lansat joi, 21 august, 574 de drone și 40 de rachete într-un atac în care a murit cel puțin o persoană. Unitățile de apărare aeriană au doborât 546 de drone și 31 de rachete.

Atacul a provocat incendii la fabrica de electronice, pagube fiind raportate și în alte orașe. Cel puțin 15 persoane au fost rănite în urma atacului de la fabrica americană, potrivit președintelui Volodimir Zelenski.

„Câteva rachete de croazieră au fost aruncate împotriva unei întreprinderi americane din Transcarpatia (Zakarpattia – n.r.). Era o afacere civilă obișnuită, susținută de investițiile americane, producând articole de zi cu zi, cum ar fi mașini de cafea. Și totuși, a fost o țintă pentru ruși. Acest lucru este foarte grăitor”, a precizat Zelenski, pe pagina sa de Facebook.



Atacul a avut loc la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a încheiat discuțiile cu Volodimir Zelenski și liderii europeni la Casa Albă.

În urma întâlnirii, Zelenski a declarat că țara sa este pregătită pentru discuții de pace necondiționate și că orice discuție despre teritoriul Ucrainei va avea loc direct între el și președintele rus Vladimir Putin.

„Întâlnirile liderilor în format bilateral Ucraina-Rusia și trilateral Ucraina-SUA-Rusia sunt cruciale pentru a permite diplomația. La fel de importantă este și activitatea de a oferi Ucrainei garanții solide de securitate din partea partenerilor, inclusiv din partea Statelor Unite și a aliaților europeni. Atacurile nocturne demonstrează, de asemenea, urgența consolidării apărării aeriene a Ucrainei cu sisteme și dispozitive suplimentare”, a mai precizat, pe X, Andrii Sybiha, ministrul ucrainean de externe.