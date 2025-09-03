Majoritatea bunurilor personale i-au fost furate

Alekari a declarat că odată cu motocicleta i-au fost furate și majoritatea bunurilor personale, în valoare de 15.000 de lire sterline.

Printre acestea se numărau cutii de depozitare conținând un laptop MacBook, un telefon mobil de rezervă, două camere foto, bani și pașaportul său.

Motociclistul indian și-a început călătoria pe 1 mai din Mumbai, traversând țări precum Iran, China, Uzbekistan și Kazahstan, înainte de a ajunge în Europa.

„Am fost în Nottingham pentru un eveniment de motocicliști și urma să merg la Oxford. M-am oprit și mi-am parcat motocicleta în parcul Wollaton. Am încuiat-o și era o zonă aglomerată cu copii care se jucau, așa că mi s-a părut un loc sigur”, a spus Alekari.

Șocul furtului

După ce și-a dat seama că motocicleta a fost furată, Alekari a mărturisit că a fost „total șocat” și a izbucnit în plâns. A contactat poliția, care nu s-a prezentat la fața locului.

„Am sunat la poliție și mi s-a părut atât de ciudat că mi-au trimis doar un număr de înregistrare a infracțiunii”, a spus Alekari.

„Mi s-a spus că mă vor suna înapoi și am așteptat în parc, dar nu au făcut-o niciodată”.

„Visul meu este să fac înconjurul lumii pe motocicletă”

Alekari își documenta călătoriile pentru cei 180.000 de urmăritori de pe Instagram și 16.000 de pe Facebook. Planurile sale includeau călătorii în Africa după plecarea din Marea Britanie.

„Visul meu este să fac înconjurul lumii pe motocicletă. Am cheltuit mulți bani pentru a ajunge aici și nu vreau să mă opresc acum”, a declarat el.

Reacția poliției

PC Andy Smith, din cadrul Poliției din Nottinghamshire, a spus:

„Când luăm în considerare povestea victimei și cât de departe a călătorit, îmi pot imagina cât de stresant a fost pentru el să descopere că motocicleta și bunurile sale au fost furate”.

Poliția a lansat un apel public pentru informații care ar putea ajuta la localizarea motocicletei furate.

