Cu noul Motorola Signature, brandul american aflat sub umbrela Lenovo încearcă să livreze un device care nu doar că bifează toate căsuțele tehnice ale unui flagship incontestabil, dar care propune o filozofie axată pe versatilitate, conectivitate extinsă și integrare naturală în ecosistem.

Motorola Signature este unul dintre cele mai bine echilibrate flagship-uri din 2026. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Atunci când analizăm un telefon din perspectiva raportului dintre utilitate reală și preț, este esențial să trecem dincolo de artificiile de marketing și să privim modul în care un astfel de gadget se comportă într-o zi obișnuită de muncă, dar și în clipele de relaxare de la finalul ei.

Motorola Signature își propune exact acest lucru: să fie îmbrăcat în straie business în timpul orelor de lucru pentru ca apoi să se relaxeze în timpul liber. În plus, vom analiza și scenariul de utilizare cu Lenovo Legion Glasses 2, un produs pe care-l primești gratuit împreună cu Signature, dacă alegi să profiți de promoția care are loc chiar acum.

Motorola Signature este unul dintre cele mai bine echilibrate flagship-uri din 2026. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Design premium

La prima atingere, Motorola Signature transmite o senzație de rafinament și atenție la detalii. Cu o grosime surprinzător de redusă de doar 7 milimetri și o greutate de 186 de grame, telefonul se simte excelent în mână, reușind să ofere o suprafață generoasă de afișare de 6,8 inci fără a deveni greoi sau neîndemânatic. Rama din aluminiu se îmbină foarte ok cu sticla de protecție Corning Gorilla Glass Victus 2 de pe partea frontală.

Un punct forte în construcția acestui device este rezistența sa. Motorola a dotat Signature cu certificări duble IP68 și IP69, ceea ce înseamnă că telefonul nu este protejat doar împotriva scufundărilor accidentale în apă până la o adâncime de 1,2 metri timp de jumătate de oră, ci rezistă și la jeturi de apă cu presiune ridicată și temperaturi înalte. În plus, conformitatea cu standardele militare MIL-STD-810H garantează o durabilitate sporită la șocuri termice și vibrații, oferind utilizatorului liniștea necesară atunci când călătorește sau lucrează în condiții mai dure.

Motorola Signature este unul dintre cele mai bine echilibrate flagship-uri din 2026. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Designul spatelui păstrează linia stilistică cu care Motorola ne-a obișnuit în ultimii ani. Modulul de camere este integrat pe spatele telefonului fără muchii tăioase sau relief prea mare, iar textura carcasei oferă o aderență bună, care previne alunecările accidentale. Este un design sobru, dar foarte de elegant, potrivit atât într-o sală de ședințe cât și într-un mediu informal, exact cum punctam și mai sus.

Display AMOLED de 165Hz

Display-ul este, fără îndoială, una dintre piesele de rezistență ale acestui telefon. Panoul LTPO AMOLED de 6,8 inci oferă o rezoluție de 1264 x 2780 pixeli, rezultând într-o densitate mare, de aproximativ 446 pixeli per inci. Textul este foarte clar, detaliile din imagini sunt reproduse cu precizie, iar suportul pentru culori pe 10 biți asigură tranziții line și naturale între nuanțe.

Un alt capitol unde Motorola Signature impresionează este rata de împrospătare dinamică de până la 165Hz. În utilizarea zilnică, scroll-ul prin meniuri sau pagini de internet și prin fluxurile social media se face foarte mulțumitor pentru ochi. Tehnologia LTPO permite ecranului să-și coboare automat frecvența atunci când afișează conținut static, economisind astfel energie fără a afecta cu nimic percepția ta vizuală.

Motorola Signature este unul dintre cele mai bine echilibrate flagship-uri din 2026. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Luminozitatea maximă ajunge la o valoare impresionantă de 6200 niți în condiții speciale HDR, în timp ce în testele de laborator luminozitatea susținută depășește cu ușurință pragul de 1500 niți. Acest lucru înseamnă că imaginile de pe telefon rămân perfect vizibile chiar și sub lumina directă a soarelui într-o zi senină de vară. În plus, suportul complet pentru Dolby Vision și HDR10+ e perfect pentru consumul de conținut multimedia pe YouTube sau variile servicii de streaming, precum Netflix sau Prime Video.

Performanță și Autonomie: Siliciu-Carbon și Snapdragon 8 Gen 5

„Creierul” lui Motorola Signature este procesorul Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, dezvoltat pe o arhitectură avansată de 3 nanometri. Acest chipset Octa-Core, cu nuclee speciale Oryon V3, îmbină performanța destul de ridicată cu o eficiență energetică considerabil îmbunătățită față de generațiile anterioare.

Și aici este cel mai remarcabil upgrade, modul în care CPU-ul folosește extrem de eficient bateria. În combinație cu acceleratorul grafic Adreno 829 și cu opțiunile de memorie ce ajung până la 16GB RAM LPDDR5X și 1TB stocare UFS 4.1, telefonul se achită aproape instantaneu de orice sarcină, indiferent cât de complexă ar fi.

Jocurile ceva mai solicitante, cum ar fi Call of Duty sau PUBG, rulează fără probleme la framerate-uri ridicate, iar gestionarea termică este excelent calibrată. Chiar și în timpul sesiunilor prelungite de utilizare intensă carcasa nu atinge temperaturi inconfortabile, dovedind că sistemul intern de disipare a căldurii își face treaba în mod eficient. Aplicațiile nu sunt închise agresiv de sistemul de operare, ceea ce asigură un multitasking real și fără întreruperi.

Motorola Signature este unul dintre cele mai bine echilibrate flagship-uri din 2026. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Să vorbim și despre baterie. Motorola a integrat un acumulator de siliciu-carbon cu o capacitate de 5200 mAh. Această tehnologie permite o densitate energetică mai mare într-un profil extrem de subțire de doar 7 mm. În utilizarea de zi cu zi, bateria te ține lejer o zi și jumătate de utilizare, depășind cu mult pragul de 16 ore de funcționare activă în scenarii mixte. În plus, tehnologia de încărcare rapidă TurboPower la 90W alimentează bateria de la zero la 50% în doar 15 minute, iar sprijinul pentru încărcarea wireless de 50W și încărcarea inversă completează un pachet energetic foarte ofertant.

Camera Foto triplă, de 50 MP: fotografii echilibrate

Cei de la Motorola n-au vrut să facă compromisuri nici aici, iar ansamblul foto de pe spatele lui Signature n-are senzori puși doar ca să fie. Producătorul oferă o configurație triplă echilibrată, în care toate cele trei camere au o rezoluție de 50 megapixeli.

Senzorul principal de 1/1.28 inci beneficiază de o diafragmă luminoasă f/1.6, focalizare automată multi-direcțională PDAF și stabilizare optică de imagine (OIS). Imaginile capturate în lumină naturală se remarcă prin detalii excelente, o dinamică bună și culori calibrate realist, fără postprocesare artificială.

Motorola Signature este unul dintre cele mai bine echilibrate flagship-uri din 2026. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

De asemenea, camera telephoto de 50 MP oferă un zoom optic de 3x, având o distanță focală de 71 mm și stabilizare optică. Aceasta reușește să păstreze o claritate foarte bună a detaliilor în fotografiile în modul portret sau la fotografierea obiectelor aflate la distanță, producând un efect bokeh foarte natural. La rândul său, senzorul ultra-wide de 50 MP cu un unghi de 122 de grade dispune de autofocalizare, permițând realizarea fotografiilor de tip Macro la o distanță extrem de mică de subiect.

Fotografia de noapte beneficiază și ea din plin de dimensiunea mare a senzorului principal și de algoritmii de procesare ai noului cipset. Zgomotul de imagine este menținut la niveluri minime, în timp ce sursele intense de lumină sunt controlate corespunzător, fără halo-uri supărătoare.

Pe partea de filmare, Motorola Signature poate înregistra clipuri la rezoluție 8K la 30 de cadre pe secundă cu suport Dolby Vision, sau 4K la 120 de cadre pe secundă pentru secvențe slow-motion de calitate superioară.

Ecosistemul Smart Connect și extensia vizuală cu Legion Glasses Gen 2

Punctul în care Motorola Signature transcede către un adevărat hub de productivitate și entertainment este integrarea cu suita Smart Connect (cunoscută anterior ca Ready For) și sprijinul nativ pentru output video DisplayPort 1.4 prin portul USB Type-C. Această combinație deschide multe alte posibilități, transformând telefonul într-un setup complet de birou.

Motorola Signature este unul dintre cele mai bine echilibrate flagship-uri din 2026. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Însă cea mai fascinantă transpunere în practică a acestei conectivități apare atunci când legăm telefonul prin cablu de ochelarii inteligenți Lenovo Legion Glasses Gen 2. Acești ochelari AR ușori, de doar 65 de grame, integrați cu două ecrane Micro-OLED la 120Hz, proiectează în fața ochilor utilizatorului un ecran virtual mare, cu o diagonală echivalentă de până la 130 de inci. Conectarea se face instantaneu, de tip plug-and-play, prin intermediul cablului USB-C, fără a fi nevoie de aplicații complicate sau de alte configurări.

În scenariul de muncă, această combinație devine un birou mobil privat și eficient. Poți să-ți desfășori activitatea din avion sau cafenea, afișând documente confidențiale, sheet-uri complexe sau prezentări pe ecranul virtual oferit de Legion Glasses Gen 2. Deoarece imaginea este vizibilă exclusiv prin lentilele ochelarilor, intimitatea datelor este garantată 100%, eliminând riscul ca persoanele din jur să poată trage cu ochiul. Iar în egală măsură, scenariul de relaxare și divertisment este ce trebuie.

Motorola Signature este unul dintre cele mai bine echilibrate flagship-uri din 2026. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Imaginează-ți o seară obișnuită acasă. Familia se odihnește în dormitor, iar lumina și sunetul unui televizor clasic ar fi o sursă sigură de deranj. Conectând ochelarii Legion Glasses Gen 2 la Motorola Signature și îmbinând totul cu o pereche de căști wireless conectate prin Bluetooth 6.0, ai la dispoziție un cinema personal complet izolat de mediul exterior.

Poți urmări un meci de fotbal sau un film pe un ecran foarte mare, de 130 de inci, bucurându-te de luminozitatea de 800 niți și de rata de reîmprospătare de 120Hz a micro-ecranelor OLED, în timp ce copiii dorm chiar lângă tine. Mai mult, cum spuneam la începutul review-ului, există o ofertă acum prin care poți primi și ochelarii, incluși în prețul telefonului, ceea ce e un deal excelent.

Software, Audio și Conectivitate

Din punct de vedere software, Motorola își menține reputația de a echipa una dintre cele mai curate și mai aerisite interfețe de Android. Signature vine din fabrică cu Android 16, oferind o interfață fără aplicații inutile preinstalate (adică bloatware) și o navigare extrem de fluidă. Producătorul își ia și un angajament pe termen lung, garantând până la 7 actualizări majore ale sistemului de operare, ceea ce asigură o durată de viață extinsă și securitate permanentă.

Un alt lucru de punctat este experiența audio, una care a fost dezvoltată în parteneriat cu Bose, iar difuzoarele stereo integrate oferă un sunet surprinzător de bogat, cu frecvențe joase bine definite și înalte clare. Tehnologia Qualcomm Snapdragon Sound și suportul pentru audio Hi-Res la 24-bit/192kHz garantează o calitate cât de cât impecabilă atunci când asculți muzică la căști wireless compatibile.

Și, că tot vorbim de capitolul conectivitate wireless, telefonul dispune de standardul Tri-Band Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, tehnologie Ultra Wideband (UWB) și suport complet pentru eSIM și Dual SIM. Senzorul de amprentă ultrasonic poziționat sub ecran reacționează și el instantaneu, funcționând bine chiar și dacă degetul este umed sau murdar.

Concluzie

Motorola Signature e un exemplu excelent despre cum ar trebui să arate un flagship modern. În loc să mizeze pe artificii de design care doar îți iau ochii sau pe funcții experimentale, Motorola a construit un smartphone foarte echilibrat, fiabil și puternic. Ecranul este o încântare, procesorul Snapdragon 8 Gen 5 oferă o rezervă foarte mare de putere de procesare, iar autonomia asigurată de bateria de siliciu-carbon elimină anxietatea descărcării rapide.

Dacă adăugăm în ecuație camera foto cu trei senzori de 50 MP, build-ul certificat IP68/IP69 și suportul software garantat pentru 7 generații de Android, obținem un pachet hardware și software extrem de atractiv. Iar pentru cei care caută o combinație reușită între muncă și divertisment, Motorola Signature la pachet cu ochelarii Lenovo Legion Glasses Gen 2 oferă o experiență de utilizare unică pe piață, transformând acest telefon într-o achiziție matură și pe deplin justificabilă.

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