Kaufland România – rețea de retail susținută de logistică modernă

Compania operează în România două mari centre logistice, la Turda și Ploiești, care acoperă 97% din totalul produselor de pe rafturi. Modelul de proprietate integrală al acestor spații oferă stabilitate și eficiență economică pe termen lung, consolidând poziția Kaufland ca unul dintre liderii pieței de retail.

Centrul logistic Kaufland Turda – dimensiuni și performanță

Suprafață totală: 400.000 mp, dintre care 100.000 mp sunt construiți și are în componență mai multe hale de depozitare.

Capacitate de stocare: peste 100.000 de paleți simultan.

Flux zilnic: aproximativ 400 de camioane aprovizionează magazinele Kaufland din nord, centru și nord-vestul României.

Forță de muncă: În depozitul de la Turda lucrează aproximativ 550 de angajați, acoperind activități de logistică, manipulare, control calitate și mentenanță.

Investiții recente și tehnologii de ultimă generație la centrul logistic Kaufland Turda

În 2024, centrul logistic Kaufland Turda a fost extins cu un depozit automatizat de produse congelate, pe o suprafață de 8.000 mp, printr-o investiție de 20 milioane euro. Acesta folosește tehnologii moderne de stocare la temperaturi controlate, esențiale pentru livrarea rapidă și sigură a produselor congelate.

Recomandări Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările

Depozitul din Turda integrează:

un înalt nivel de automatizare, având 9 roboți specializați care pot manipula până la 100 de paleți pe oră 363 de zile pe an.

care pot manipula până la 100 de paleți pe oră 363 de zile pe an. Sistem pick-by-voice, prin care operatorii primesc instrucțiuni vocale pentru optimizarea procesului de recoltare a comenzilor, sporind viteza și acuratețea.

prin care operatorii primesc instrucțiuni vocale pentru optimizarea procesului de recoltare a comenzilor, sporind viteza și acuratețea. Monitorizare digitală a fluxurilor de marfă, cu trasabilitate și raportare în timp real.

Sustenabilitate la centrul logistic Kaufland Turda

Centrul logistic dispune de un parc fotovoltaic care acoperă circa 25% din consumul energetic necesar funcționării, plus sisteme avansate de eficiență energetică.

Are implementate sisteme extinse de colectare separată (carton, folie, metal, lemn), reușind să recicleze peste 1.000 de tone de carton în fiecare lună.

Logistica – motorul din spatele fiecărui magazin Kaufland

Centrul logistic de la Turda este baza operațională care asigură zilnic funcționarea rețelei de magazine Kaufland România. Prin investiții continue, tehnologii moderne și o echipă dedicată, Turda rămâne un pilon strategic al infrastructurii de retail din România.

Foto: Kaufland