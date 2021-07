Viorica Dăncilă a devenit consultant în cadrul BNR la finalul lunii mai și lucrează în domeniul economiei verzi.

„În ceea ce privește domeniul în care dânsa lucrează, n-a luat locul niciunui specialist din Banca Națională. Domeniul în care dânsa lucrează, anume economia verde, este un domeniu relativ nou și pentru dânsa și pentru oricine. (…) Nu avem absolvenți de facultate sau de orice studiu în domeniul acesta. Împreună cu colegii care formează lucrul respectiv, studiază, și probabil că în toamnă grupul respectiv va termina o lucrare, va ieși în public cu materialul respectiv”, a spus Mugur Isrărescu, refuzănd să facă alte comentarii cu referire la motivele care au stat la baza angajării fostei șefe a guvernului.

“Lucrează de la birou și este foarte disciplinată”, a mai spus Isărescu, întrebat de unde lucrează Viorica Dăncilă.

În aceeași perioadă, la Departamentul de Geopolitică al BNR a fost adus social-democratul Ioan Mircea Pașcu.

Referindu-se la numirile celor doi la Banca Națională, Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR, preciza că decizia a fost luată pentru că atât Dăncilă, cât și Pașcu au fost europarlamentari și este nevoie de „oameni care deschid uşi în Europa”.

BNR ”nu are o memorie afectivă. Instituția asta are o memorie instituțională. Instituția asta în momentul de față are nevoie de oameni care să deschidă uși. Că au fost simpatici cu noi sau n-au fost, că au criticat Banca Națională sau n-au criticat-o, astea sunt lucruri fără nicio importanță. Important este la această oră ce uși poți să deschizi în Europa”, explica atunci Adrian Vasilescu.

Viorica Dăncilă a fost prim-ministru al României din ianuarie 2018 până în noiembrie 2019. A candidat la alegerile prezidențiale din 2019, unde a fost învinsă în turul al doilea de președintele Klaus Iohannis. Ulterior, Dăncilă a demisionat din funcția de președinte al PSD.

Citeşte şi:

Comitetul de vaccinare a trimis avertizare privind varianta Delta. „Este absolut necesară creșterea acoperirii vaccinale”

De la nota 3 la nota 8,5, după contestație. Explicația Inspectoratului pentru diferența uriașă în cazul unei lucrări de la Evaluarea Națională

Varianta Delta, confirmată și la Iași. Managerul spitalului de boli infecțioase: „Putem să intrăm într-un val 4, cu 10.000 de îmbolnăviri pe zi”

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ionel Ganea, acuzații grave la adresa Anamariei Prodan: „«Acidul sulfuric». Știți cum își scoate banii?”

Playtech.ro IREAL! Ce s-a aflat acum despre moartea afaceristului din Arad. Răsturnare de situație!

Observatornews.ro Tinere ucise pe câmp, strivite de o combină agricolă în lanul de porumb. Una dintre fete a apucat să sune după ajutor, în Italia

HOROSCOP Horoscop 7 iulie 2021. Racii trebuie să își mențină echilibrul interior și să ignore anumite lucruri

Știrileprotv.ro Cazul elevei care a luat 3 la Evaluarea Națională și a primit 5 puncte în plus la contestații. „Am fost zdrobiţi”

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt

PUBLICITATE Hai la master la UPG, dacă îți dorești să ai șanse pe piața muncii! (PUBLICITATE)