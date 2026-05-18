Potrivit sursei citate, Rusia avea la începutul acestui an zboruri directe către 43 de țări. Între timp, numărul lor a scăzut până la 31 pentru sezonul de vară din cauza crizei de combustibili și factorilor geopolitici, în special situația din Orientul Mijlociu și din America Latină.

Astfel, din vară, rușii vor putea zbura direct către Afganistan, Arabia Saudită, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, China, Coreea de Nord, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Etiopia, Georgia, Hong Kong, India, Indonezia, Iordania, Iran, Israel, Kazahstan, Kîrgîzstan, Insulele Maldive, Maroc, Oman, Qatar, Serbia, Tadjikistan, Thailanda, Turcia, Turkmenistan, Uzbekistan, Mongolia, Vietnam, plus Abhazia, un teritoriu separatist georgian.

Această listă oficială nu indică însă și situația reală. De fapt, tururile organizate către Israel, Iran, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Oman și Arabia Saudită au fost interzise din martie. În plus, alte țări, cum ar fi Afganistan și Irak, nu reprezintă vreun interes de călătorie pentru ruși. Aceasta înseamnă că, în cel mai bun caz, doar 15 țări vor rămâne disponibile pentru turiștii ruși.

În comparație, chiar și pe vremea Uniunii Sovietice, când Estul era despărțit de Vest printr-o Cortină de Fier, rețeaua de zboruri internaționale era mult mai extinsă, către 80-90 de țări în anii 1980.

Totuși, unele dintre rutele internaționale de astăzi erau considerate interne la acea vreme, cum ar fi cele către fostele colonii sovietice Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan.

Rusia a rămas recent fără zboruri directe 12 țări, printre care Algeria, Bahrain, Cuba, Kuwait, Seychelles și Venezuela. De asemenea, zborurile către Filipine, Malaysia, operate de pe aeroporturi din Siberia, sunt de regulă sezoniere.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE