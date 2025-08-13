Filozofia de management a multimilionarului spaniol

Milionarul José Elías a reflectat asupra tipurilor de angajați pe care nu i-ar angaja niciodată.

„Ceea ce mă enervează cel mai mult la un angajat nu este că ia o decizie proastă, ci că nu ia nicio decizie”, a explicat el.

Elías explică și că pe pereții birourilor sale se poate citi fraza: „BLV – Búscate la vida” (Descurcă-te singur). Acesta este și numele podcastului său și principala sa filozofie de management.

„Pot înțelege perfect că cineva greșește. De fapt, prefer asta în locul nondeciziei. Asta mi se pare de neiertat”, a mai explicat el.

„Când angajez pe cineva, o fac pentru a-mi rezolva probleme, nu pentru a mi le aduce mie. Dacă trebuie să o fac eu, acea persoană nu-mi este de folos”, susține Elías.

Autonomia și încrederea, lucruri de bază într-o companie

Elías consideră că cheia pentru ca o echipă să funcționeze este „să oferi autonomie și încredere”.

„De aceea, în companiile mele, nimeni nu mă întreabă ce să facă sau cum să o facă. Dacă au îndoieli, se uită la perete și știu deja răspunsul meu: BLV”, concluzionează el.

Cine este José Elías

José Elías Navarro, în vârstă de 48 de ani, este unul dintre cei mai bogați oameni din Spania. Recent, a urcat de pe locul 74 pe locul 49 în lista Forbes 2024 a celor mai mari averi din țară, cu un patrimoniu total de peste 900 de milioane de euro.

Pe lângă rolul său de președinte și acționar principal al Audax Renovables, Elías a devenit și creator de conținut pe rețelele sociale. Canalul său de YouTube are peste 330.000 de abonați.

Într-o postare recentă pe Instagram, Elías a explicat de ce a devenit viral: „Probabil am devenit viral pentru că m-ați văzut într-un videoclip pe Instagram, ați văzut numele meu și v-ați gândit «să vedem cine e acest vânzător de fum». Ați căutat pe internet”.

„Pe Google ați găsit o mulțime de lucruri și în acel moment ați crezut că sunt cineva cu o anumită autoritate. Și sub un perimetru de autoritate este mult mai ușor să devii viral. Pentru că pare că spui ceva și, având o anumită autoritate, oamenii te cred”, a continuat el.

Conform sursei citate, José Elías a reușit să transforme experiența sa în afaceri într-un fenomen viral pe rețelele sociale, combinând sfaturi practice cu o perspectivă unică asupra succesului în lumea afacerilor.

