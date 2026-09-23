În Puebla, Mexic, o fetiță a fost salvată în ultima clipă de un muncitor care a alergat pe șosea pentru a o proteja de mașini, a relatat Onet, care a preluat un articol publicat de El Tiempo.

Un bărbat din Mexic, lucrător în domeniul transportului de mărfuri, a devenit erou după ce a salvat viața unei fetițe în cartierul San Isidro, Puebla, aflat la aproximativ 140 de kilometri de Mexico City.

Incidentul, care a avut loc pe 14 septembrie, a fost surprins de camerele de supraveghere și a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale

În imagini, se observă cum o fetiță fuge dintr-o casă direct pe carosabil, unde două mașini se apropiau cu viteză. Fără să stea pe gânduri, bărbatul, care lucra la descărcarea mărfurilor, a lăsat căruciorul pe care îl împingea și s-a repezit să o salveze.

În același timp, doi adulți, probabil părinții ei, au încercat să o prindă, dar fără succes. Femeia a căzut pe marginea drumului, iar copila a fost scoasă în ultima clipă din calea autoturismelor de către bărbat.

„Este incredibil cum a reacționat atât de rapid. Nu oricine ar fi avut sângele rece să facă asta”, a comentat un utilizator pe rețelele sociale.

Deși părinții au verificat imediat starea copilei, lipsa lor de recunoștință față de salvator a generat controverse. Au luat fetița fără să mulțumească și s-au întors direct în casă. Rămas singur, bărbatul, vizibil șchiopătând, s-a întors la treburile sale.

Videoclipul a devenit viral pe rețelele sociale, iar internauții au cerut identificarea eroului anonim, considerând că merită recunoaștere publică.