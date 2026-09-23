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Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi s-a întâlnit marți, la New York, cu emisarul special american pentru pace Steve Witkoff și i-a comunicat condițiile regimului de la Teheran pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, relatează AFP.
Potrivit televiziunii iraniene de stat IRIB, Abbas Araghchi i-a declarat lui Steve Witkoff că printre condițiile Teheranului se află „ridicarea imediată a blocadei navale (americane - n.r.), eliberarea rapidă a tuturor activelor iraniene înghețate, precum și încheierea războiului pe toate fronturile”.
Președintele american Donald Trump a recunoscut anterior o întâlnire între oficiali iranieni și americani în marja Adunării Generale a ONU.
Într-un discurs ținut marți la Adunarea Generală a ONU, liderul republican de la Casa Albă a spus că trebuie să aleagă între „distrugerea” Iranului și încheierea unui „acord”. „Cred că vom încheia un acord imediat după alegerile” legislative prevăzute în Statele Unite pe 3 noiembrie, a adăugat președintele american.
Pe de altă parte, Donald Trump i-a transmis liderului rus Vladimir Putin să oprească războiul din Ucraina.