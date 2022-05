Ce-i cu e-mail-ul ăsta? De unde a venit? (De la o vreme, te sperie orice știre la radio și la televizor. Calm! E un mail.) A intrat hodoronc-tronc, brutal, în Inbox. (A intrat în viața ta.) Citesc titlul: „Răspuns CNSAS”. Aoleu, „răspuns”! Dar eu n-am întrebat pe nimeni ca să mi se răspundă! O fi de la Fisc, de la poliția locală, de la primărie, de la ceva pentru care trebuie să plătesc, n-am bani, dar am numai gânduri negre! (Delete!)

Dau click, are un document atașat. (Te-au atacat hackerii!) Încerc să descifrez acronimul „CNSAS”, dar nu-mi cade fisa, cine este CNSAS? Casa de Sănătate? Am datorii la Casa de Sănătate? Dar am plătit contribuția la Casă! (Ești sănătos, dar ești stresat!) Dau click pe documentul atașat, un PDF și citesc înfrigurat primul paragraf, Doamne, să n-am ceva de plătit, că de abia am depus Declarația Unică la ANAF, sunt sătul de plăți și raportări. (Citește!):

„Stimate domn,

Vă aducem la cunoștință că urmare cererii dumneavoastră, înregistrată la C.N.S.A.S…”

Da, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, da, am făcut o cerere la Consiliu, la CNSAS, la începutul anului, ca să verifice dacă am avut dosar de urmărire la Securitate, dosar pe numele meu, dacă am fost urmărit, uite că mi-au răspuns! (Lumea trece din criză în criză, rușii fac prăpăd în Ucraina, nici nu știi din ce bani ai să-ți plătești întreținerea și curentul la iarnă și ție îți arde de Arhivele Securității! Ești ca baba care se piaptănă.) Mi-a răspuns Consiliul! (Citește!)

„… și a verificărilor efectuate potrivit solicitării, în temeiul prevederilor art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 24/2008, aprobată…”

Recomandări FOTO. Bulevardul Kiseleff s-a transformat în kilometrul zero al gastronomiei, la Bucharest Street Food Festival

(Treci la chestiune, stimabile, dacă mă iubești!)

„ …și a verificărilor la Serviciul Român de Informații, la Serviciul de Informații Externe și Arhivele Militare Române, precum și în evidența electronică a dosarelor preluate din arhiva CNSAS, nu s-a identificat niciun dosar pe numele dumneavoastră…”

Niciunul? Nimic? N-am dosar? Sunt curat! (Dacă aveai dosar erai murdar? Ești idiot, amice!) Securitatea nu m-a urmărit. (Bravo!) Nu m-a urmărit. (Bucură-te că nu te-a urmărit. Ai fost un biet student, apoi un prăpădit de inginer stagiar, în anii 80, vai de capu tău!) Totuși, am avut colegi de facultate care… (Ai dovezi că te-au turnat?) Deci, nimeni nu m-a turnat, n-am avut probleme cu Securitatea. (Ai fost un neînsemnat pentru Securitate.) Da, n-am fost erou, nici disident, alții au fost disidenți, au suferit… (Îți pare rău?)

Am fost un cetățean corect, cuminte, n-am fost rebel, n-am protestat, n-am purtat plete, nici barbă, ca să mă salte sectoristul, am ascultat cum am putut Europa Liberă, am spus bancuri politice cu prietenii, nu multe, dar cu fereală… (Nu te alinta! Care-i problema?)

Am fost un gândac în acea lume. (Bine că n-au folosit Raid pentru țânțari și gândaci!) A trecut istoria peste mine fără să fac ceva.

Măcar să fi avut un dosar mai subțirel, două-trei pagini, unul sau doi turnători să mă toarne nițel! Am fost un banal în istorie. (Și acum trece istoria peste tine, dar nu faci nimic.) Răspunsul ăsta de la CNSAS parcă este lozul meu… Necâștigător. Am trăit degeaba! (Exagerezi.) Chiar atât de neînsemnat am fost? (Nu ți-e rușine să gândești așa? Ai avut curajul să te solidarizezi cu Doina Cornea sau cu Radu Filipescu? Să lipește afișe? Să scrii proteste la Europa Liberă? Să faci greva foamei? Stai în banca ta!) Bine că n-am avut dosar! (Gândește-te la iarna care vine, ce faci dacă nu vor mai băga agentul termic în calorifere?) N-am să mai suport o altă iarnă ca cele din 85 și ‘86! Când Ceaușescu ne-a sfătuit să mai punem un palton pe noi! (Pregătește-te să auzi același „sfat” din partea birocraților de la Bruxelles, pafariști de la Palatul Victoria și ONG-iștilor cărora le pute cărbunele și petrolul.

Recomandări REPORTAJ. Cum au transformat „zânele rubarbei” o comună din Transilvania într-un magnet pentru turiști

Toți vor da vina pe Putin și nu vor recunoaște că „Green Deal” este un eșec, că obsesia pentru schimbările climatice și pentru energia verde este în fond o ideologie, o nouă ideologie care lovește în democrația liberală, în capitalism!) Mi-a fost de-ajuns ce-am trăit în comunism: rafturi goale, frig în casă, întuneric, mă sinucid dacă ajung să stau iarăși la cozi, cu cartela în mână! (Cumpără-ți palton! Vine iarna!)

Recomandări „Dacă locuiești lângă o țară psihopată, nu te poți baza pe idei pacifiste”. Două femei din Estonia explică pentru Libertatea cum au ajuns să facă instrucție pentru un război

Am citit cartea lui Garry Kasparov, „Vine iarna!”, cu vreo opt ani în urmă, despre crimele lui Putin, de ce trebuie oprit acest inamic al lumii libere, mi-a plăcut cartea, în anii 80 țineam cu Garry în meciul pentru titlul mondial la șah împotriva lui Karpov, dar nimeni n-a băgat în seamă ce-a scris Kasparov în „Vine iarna!”, nimeni!, dar acum presa îl bagă în seamă și face interviuri de PR, inocente, băi, ipocriților, de ce nu i-ați citit cartea la timpul potrivit, de ce nu l-ați ascultat?… (Iată un om curajos! Tu ai curaj?) Da, am curajul să-mi asum trecutul: n-am avut dosar de urmărire la Securitate. (Mai scrie ceva în adresa de la CNSAS?)

Citesc: „Această cerere rămâne în atenția noastră. În situația identificării unor materiale pricitoare la persoana dumneavoastră, ca urmare a prelucrării fondului arhivistic preluat de către CNSAS, din proprie inițiativă, vă vom semnala în scris acest lucru.”

Uite că rămân în atenția Consiliului! (Chiar vrei cu orice preț să te bage și pe tine în seamă cineva? Să te lauzi tâmp că ai avut un dosar la Securitate! Nu ține nici de foame, nici de căldură! Ia-ți palton!) CNSAS mi-a dat o speranță, totuși, poate că într-o zi o să găsească ceva… (Joci teatru! Mă plictisești.)

Sunt liniștit, Securitatea nu m-a urmărit, nu meritam să fiu urmărit, trebuie să-mi văd de treabă, să-mi văd de muncă, să nu mă mai întorc la frustrările din trecut, am să muncesc, harnic, corect, așa cum am făcut și atunci, și cum o fac și acum, am să muncesc fără să stau cu gândul că sunt urmărit, că mi se face dosar, că sunt ascultat, sunt liber, să mă bucur că pot să muncesc și să vorbesc fără teamă, fără să ader la vreo ideologie, la un partid, la o mișcare, să profit de anii ăștia de libertate… Și după atâta muncă și libertate, ce-o să mai fac? (Ai să mori, omule!)

Foto: Hepta

GSP.RO Bendeac a dat peste Pițurcă într-un magazin de pe Victoriei: „M-a făcut să mă simt penibil. A fost oribil!”. Gestul incredibil făcut de antrenor

Playtech.ro ȘOC! Telefonul pe care l-a primit Putin în plin război! NIMENI nu se aștepta la asta, veste ULUITOARE

Observatornews.ro Un șofer cu BMW a rămas blocat în apele Bistriței. Bărbatul încerca să traverseze râul. VIDEO

HOROSCOP Horoscop 15 mai 2022. Racii ar trebui să nu amestece problemele sentimentale cu prieteniile și să evite problemele financiare

Știrileprotv.ro O nouă republică autoproclamată care nu se află în Ucraina vrea aderarea la Federația Rusă.

Orangesport.ro Ucraineanul devenit inamicul nr. 1! Ce a făcut cu 3 rusoaice aflate în grija sa în Ucraina: "S-a ocupat personal"

PUBLICITATE TEST: Dinții cățelului tău pot avea probleme. Verifică dacă știi cum să ai grijă de dinții patrupedului tău