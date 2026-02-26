Succesul său digital este copleșitor. Modi are de peste două ori mai mulți urmăritori decât principalul său rival în mediul online, președintele american Donald Trump.

Cu 100 de milioane de urmăritori pe Instagram, el nu numai că devine primul lider mondial care atinge acest prag, dar ponderea sa depăşeşte şi numărul de urmăritori combinaţi ai mai multor lideri ai alianţei de opoziţie din India”, a transmis partidul prim-ministrului indian, Bharatiya Janata Party (BJP), într-o postare pe X.

Narendra Modi, primul lider cu 100 de milioane de urmăritori pe Instagram, de peste două ori mai mulți decât Donald Trump
Narendra Modi, succes pe Instagram. Foto: Captură video.

Prezent pe platforma Meta încă de la începutul primului său mandat, în 2014, premierul indian a construit o legătură directă cu cetățenii, atingând o cifră de neatins pentru alți lideri. Spre comparație, Donald Trump, deși foarte activ în online, adună doar 43,2 milioane de urmăritori, mai puțin de jumătate din audiența lui Modi.

Diferența este uriașă în raport cu restul liderilor globali. Președintele Indoneziei, Prabowo Subianto, ocupă o poziție îndepărtată cu 15 milioane de urmăritori, urmat îndeaproape de Luiz Inácio Lula da Silva (Brazilia) cu 14,4 milioane. Mai jos în clasament se află Recep Tayyip Erdoğan (Turcia), cu 11,6 milioane, în timp ce Javier Milei (Argentina) încheie plutonul cu doar 6,4 milioane de urmăritori.

Partidul naţionalist hindus, aflat la guvernare, a sărbătorit această cifră ca pe o victorie politică:

„În era digitală, leadershipul se măsoară prin interacţiune, încredere şi comunicare directă. Această realizare reflectă un lider capabil să se conecteze cu cetăţenii la o scară fără precedent”.

Succesul premierului nu este întâmplător. Modi a transformat Instagramul într-o fereastră către o viață extraordinară. Imaginile sale alternează între întâlniri diplomatice și cadre menite să facă înconjurul lumii: sesiuni de hrănire a tigrilor, scufundări subacvatice sau momente de reculegere spirituală, toate orchestrate pentru un impact maxim în mediul online.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un bunic de 85 de ani a fost răpit din pat și ucis din greșeală, în Australia. Poliția i-a implorat pe răpitori să-l lase liber
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! Pare alt om! Brunetă, cu părul lung, ondulat, machiată natural și cu un stil vestimentar complet diferit de cel de acum... Așa arăta Lia Olguța Vasilescu la începutul carierei, când făcea primii pași în politică
Viva.ro
Ce transformare! Pare alt om! Brunetă, cu părul lung, ondulat, machiată natural și cu un stil vestimentar complet diferit de cel de acum... Așa arăta Lia Olguța Vasilescu la începutul carierei, când făcea primii pași în politică
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Unica.ro
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Oase și Maria Pitică, primele declarații după ce au câștigat marea finală Power Couple sezonul 3. Cei doi au plecat acasă cu marele trofeu și un cec foarte consistent: "Oricine poate face asta dacă își dorește cu adevărat"
Elle.ro
Oase și Maria Pitică, primele declarații după ce au câștigat marea finală Power Couple sezonul 3. Cei doi au plecat acasă cu marele trofeu și un cec foarte consistent: "Oricine poate face asta dacă își dorește cu adevărat"
gsp
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.RO
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Iată ce au decis procurorii în cazul lui Gabi Matei, după ce a fost adus în cătușe azi la Parchet!
GSP.RO
Iată ce au decis procurorii în cazul lui Gabi Matei, după ce a fost adus în cătușe azi la Parchet!
Parteneri
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Libertateapentrufemei.ro
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Avantaje.ro
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”

Alte știri

Zeci de șoferi și-au distrus anvelopele în gropile din București, apărute după ninsoare: „Mi-am tăiat ambele cauciucuri într-o singură zi”. Cum își pot recupera daunele
Știri România 14:39
Zeci de șoferi și-au distrus anvelopele în gropile din București, apărute după ninsoare: „Mi-am tăiat ambele cauciucuri într-o singură zi”. Cum își pot recupera daunele
Un profesor din Caraș cu brățară electronică a fost filmat când intră cu Loganul în mașina fostei iubite, care circula pe contrasens: „Nu s-a oprit deloc, nicio frânare”
Știri România 13:28
Un profesor din Caraș cu brățară electronică a fost filmat când intră cu Loganul în mașina fostei iubite, care circula pe contrasens: „Nu s-a oprit deloc, nicio frânare”
Parteneri
Ce riști ca proprietar dacă nu faci contract de închiriere cu chiriașii. „Absența contractului se întoarce cel mai dur împotriva proprietarului”
Adevarul.ro
Ce riști ca proprietar dacă nu faci contract de închiriere cu chiriașii. „Absența contractului se întoarce cel mai dur împotriva proprietarului”
Mai multe echipe implicate în dosarul pariurilor!? Președintele AFAN face lumină în cazul CS Păulești: „Există semnale!”
Fanatik.ro
Mai multe echipe implicate în dosarul pariurilor!? Președintele AFAN face lumină în cazul CS Păulești: „Există semnale!”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Ce răspuns a oferit Corina Caragea când a fost întrebată dacă este căsătorită. Prezentatoarea de la PRO TV nu a ocolit deloc subiectul și a răspuns cât se poate de sincer: "Persoanele pe care le iubesc..."
Elle.ro
Ce răspuns a oferit Corina Caragea când a fost întrebată dacă este căsătorită. Prezentatoarea de la PRO TV nu a ocolit deloc subiectul și a răspuns cât se poate de sincer: "Persoanele pe care le iubesc..."
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Succes internațional pentru serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”. În ce țări va fi difuzat: „Povestea noastră merge mai departe în lume”
Stiri Mondene 14:31
Succes internațional pentru serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”. În ce țări va fi difuzat: „Povestea noastră merge mai departe în lume”
Dan Bălan a lansat un nou proiect. Ludmila, mama lui, îi e alături: „A fost dintotdeauna visul meu”
Stiri Mondene 14:14
Dan Bălan a lansat un nou proiect. Ludmila, mama lui, îi e alături: „A fost dintotdeauna visul meu”
Parteneri
50.000 € pentru o casă nouă! Vezi ce fac Oase și Maria cu premiul RECORD de la Power Couple: Planuri mari pentru proiectul „MATTELIER” și un cămin spectaculos!
TVMania.ro
50.000 € pentru o casă nouă! Vezi ce fac Oase și Maria cu premiul RECORD de la Power Couple: Planuri mari pentru proiectul „MATTELIER” și un cămin spectaculos!
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
ObservatorNews.ro
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Libertateapentrufemei.ro
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Parteneri
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.ro
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
GSP.ro
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
Parteneri
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
Mediafax.ro
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
O fetiță de 3 ani a fost strivită mortal de calul familiei, sub privirile neputincioase ale mamei sale: „Inimile noastre sunt zdrobite”
KanalD.ro
O fetiță de 3 ani a fost strivită mortal de calul familiei, sub privirile neputincioase ale mamei sale: „Inimile noastre sunt zdrobite”

Politic

Ciprian Șerban, ministrul PSD al transporturilor, a mințit în CV că a absolvit o facultate privată, deși fusese exmatriculat în anul I
Politică 13:21
Ciprian Șerban, ministrul PSD al transporturilor, a mințit în CV că a absolvit o facultate privată, deși fusese exmatriculat în anul I
Ciprian Ciucu explică de ce nu a fost deszăpezit prompt Bucureștiul: „În orașele civilizate, în prima zi când ninge nimeni nu iese afară”
Politică 12:44
Ciprian Ciucu explică de ce nu a fost deszăpezit prompt Bucureștiul: „În orașele civilizate, în prima zi când ninge nimeni nu iese afară”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Unde a fost văzut Marius Urzică, în timpul finalei de la Power Couple. A fost însoțit de soția sa, Simona
Fanatik.ro
Unde a fost văzut Marius Urzică, în timpul finalei de la Power Couple. A fost însoțit de soția sa, Simona
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj
Spotmedia.ro
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj