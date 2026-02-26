Succesul său digital este copleșitor. Modi are de peste două ori mai mulți urmăritori decât principalul său rival în mediul online, președintele american Donald Trump.

„Cu 100 de milioane de urmăritori pe Instagram, el nu numai că devine primul lider mondial care atinge acest prag, dar ponderea sa depăşeşte şi numărul de urmăritori combinaţi ai mai multor lideri ai alianţei de opoziţie din India”, a transmis partidul prim-ministrului indian, Bharatiya Janata Party (BJP), într-o postare pe X.

Narendra Modi, succes pe Instagram. Foto: Captură video.

Prezent pe platforma Meta încă de la începutul primului său mandat, în 2014, premierul indian a construit o legătură directă cu cetățenii, atingând o cifră de neatins pentru alți lideri. Spre comparație, Donald Trump, deși foarte activ în online, adună doar 43,2 milioane de urmăritori, mai puțin de jumătate din audiența lui Modi.

Diferența este uriașă în raport cu restul liderilor globali. Președintele Indoneziei, Prabowo Subianto, ocupă o poziție îndepărtată cu 15 milioane de urmăritori, urmat îndeaproape de Luiz Inácio Lula da Silva (Brazilia) cu 14,4 milioane. Mai jos în clasament se află Recep Tayyip Erdoğan (Turcia), cu 11,6 milioane, în timp ce Javier Milei (Argentina) încheie plutonul cu doar 6,4 milioane de urmăritori.

Partidul naţionalist hindus, aflat la guvernare, a sărbătorit această cifră ca pe o victorie politică:

„În era digitală, leadershipul se măsoară prin interacţiune, încredere şi comunicare directă. Această realizare reflectă un lider capabil să se conecteze cu cetăţenii la o scară fără precedent”.

Succesul premierului nu este întâmplător. Modi a transformat Instagramul într-o fereastră către o viață extraordinară. Imaginile sale alternează între întâlniri diplomatice și cadre menite să facă înconjurul lumii: sesiuni de hrănire a tigrilor, scufundări subacvatice sau momente de reculegere spirituală, toate orchestrate pentru un impact maxim în mediul online.

