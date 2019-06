Forma a fost reperată pe o dună de către sonda de recunoaștere Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), care folosește cea mai puternică tehnologie optică denumită HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), potrivit metro.co.uk.

Mai exact, „sigla Star Trek” a fost găsită pe Hellas Planitia, o câmpie prăfuită aflată într-un crater de impact gigantic din emisfera sudică a planetei roșii.

William Shatner, actorul care l-a interpretat pe căpitanului James T. Kirk din „Star Trek” , a preluat poza de la NASA și a scris pe Twitter că aceasta seamănă cu sigla filmului SF.

Hey @starwars! Will you hurry up your Rebel Scums? ? We beat you! ???? https://t.co/b53KxKlAlj