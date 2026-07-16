La Centrul Spațial Kennedy din Florida, componentele rachetei Space Launch System (SLS) sunt asamblate, testate și pregătite pentru integrarea finală înaintea lansării.

Această misiune, care va transporta patru astronauți pe orbita joasă a Pământului, marchează un pas crucial în programul Artemis, ce are ca obiectiv stabilirea unei prezențe umane permanente pe Lună.

Progrese semnificative pentru racheta SLS

Mai multe componente ale rachetei SLS destinate misiunii Artemis 3 au ajuns deja în clădirea de asamblare a vehiculelor din complexul Kennedy Space Center. Etapa principală a rachetei a fost livrată la sfârșitul lunii aprilie și conectată la secțiunea blocului motor în luna mai.

În iunie, două dintre cele patru motoare RS-25 au fost livrate, urmând ca celelalte două să fie instalate înainte de integrarea cu platforma de lansare mobilă (MLP) și testele operaționale. O capotă temporară de protecție împotriva intemperiilor a fost, de asemenea, adusă în iunie pentru protejarea rachetei în timpul transportului către rampa de lansare.

Segmentele inferioare ale celor două boostere au fost deja montate pe MLP, conform raportului NASA. De asemenea, segmentele superioare ale boosterelor, transportate pe calea ferată în iunie, urmează să fie inspectate și testate înainte de a fi integrate complet.

Orion, pregătit pentru următorul pas

În clădirea Neil Armstrong, nava Orion care va fi folosită la misiunea Artemis 3 a înregistrat progrese importante. Inginerii au finalizat instalarea noului scut termic al navei, care a fost îmbunătățit pe baza analizelor efectuate asupra celui folosit la misiunea Artemis 1.

Modulul de serviciu al Orion a trecut recent prin teste acustice și este pregătit pentru a fi unit cu capsula înainte de transportul acestora pentru asamblare.

Simulări și teste

Echipajul Artemis 3 participă deja la simulări ale lansării pentru a perfecționa procedurile de încărcare a combustibilului în SLS, operațiunile de numărătoare inversă din ultimele 10 minute înainte de lansare și activitățile din ziua lansării.

Aceste simulări vor continua până în momentul lansării, programată pentru mijlocul sau sfârșitul anului 2027. „Suntem pe deplin pregătiți să continuăm cu toate forțele”, au declarat cei de la NASA în actualizarea din 13 iulie.

Pregătiri în paralel pentru Artemis 4

În timp ce NASA se concentrează pe finalizarea pregătirilor pentru Artemis 3, atenția se îndreaptă și către Artemis 4, misiune programată pentru sfârșitul anului 2028. Aceasta va transporta primul echipaj uman care va păși pe Lună din 1972 și până acum.

În acest sens, rezervorul de oxigen lichid pentru etapa principală a rachetei SLS destinate Artemis 4 a fost recent mutat în cadrul facilității Michoud Assembly din New Orleans pentru a fi supus testelor necesare în următoarea etapă de producție.

Artemis 3 reprezintă o etapă intermediară esențială, în care echipajul Orion va efectua operațiuni complexe de andocare pe orbita joasă a Pământului cu navele comerciale de aselenizare ale programului, adică Starship de la SpaceX și Blue Moon de la Blue Origin.

Lansarea cu succes a Artemis 3 va deschide calea pentru revenirea omenirii pe suprafața Lunii în cadrul misiunii Artemis 4.