Concret, NASA caută oameni dispuși să trăiască izolați timp de un an.

Misiunea simulată este programată să înceapă cel mai devreme în august 2027. Scopul principal al experimentului este de a înțelege impactul psihologic și fizic pe care izolarea prelungită îl are asupra oamenilor, datele fiind esențiale pentru viitoarele misiuni cu echipaj pe Lună și pe Marte, inclusiv pentru planurile de prezență susținută prin intermediul programului Artemis.

Voluntarii vor petrece cele 12 luni de izolare în Centrul Spațial Johnson din Houston, Texas. Aici au fost deja amenajate două habitate complet închise, concepute special pentru a replica o experiență analogică de explorare a Lunii și a Planetei Roșii.

NASA nu specifică în mod clar dacă participanții vor avea acces la comunicații cu exteriorul (sau dacă acestea vor fi simulate cu întârzierea specifică transmisiunilor din spațiu), agenția pune mare accent pe profilul psihologic al celor care vor intra în habitate.

„Candidații ar trebui să aibă o dorință puternică de a trăi experiențe unice și recompensatoare și un interes în a contribui la activitatea NASA de pregătire pentru șederi prelungite pe suprafața lunară și prima misiune cu echipaj uman pe Marte”, se arată în anunțul agenției spațiale.

Având în vedere climatul global actual, este foarte probabil ca NASA să înregistreze un val masiv de aplicații din partea celor care consideră că eliminarea din societate timp de un an merită restricțiile severe de libertate.

Cei care vor să aplice pentru acest program trebuie să îndeplinească anumite cerințe fizice și educaționale. De asemenea, trebuie să fie dispuși să participe la un proces de selecție care se va desfășura pe parcursul mai multor zile și să treacă de evaluarea psihologică.

În plus, trebuie să fie cetățeni americani sau să dețină „Carte verde”, care oferă imigranților dreptul de a munci și locui permanent în SUA.

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