Această lume nouă, numită Gaia23bra b, este un super-Jupiter, de 1,6 ori mai masiv decât Jupiter, orbitând la o distanță asemănătoare celei dintre Jupiter și Soare.

Descoperire neașteptată

„Când TESS a fost lansat, nimeni nu se aștepta să poată descoperi acest tip de planetă”, a declarat pentru NASA Diana Dragomir, profesor la Universitatea din New Mexico și coautor al studiului publicat la 1 iulie 2026, în The Astrophysical Journal Letters. Diana Dragomir este și beneficiară și a multiple grant-uri de cercetare oferite de NASA.

Descoperirea sugerează existența altor planete de acest tip ascunse în datele TESS. Gaia23bra b orbitează o stea pitică portocalie cu o masă de aproximativ 80% din masa Soarelui, aflată la 40.000 de ani-lumină de Pământ, mult dincolo de raza obișnuită de căutare a lui TESS, care este de aproximativ 150 de ani-lumină.

Cum funcționează microlentilele gravitaționale Fenomenul de microlentilă gravitațională apare atunci când două stele se aliniază aproape perfect din perspectiva noastră pe Pământ. Lumina stelei mai îndepărtate este curbată de spațiu-timpul distorsionat în jurul stelei mai apropiate, care acționează ca o lentilă cosmică. Dacă steaua din prim-plan are planete, acestea pot modifica și ele lumina stelei îndepărtate, generând variații în strălucire.

„Observațiile Gaia au fost prea rare pentru a detecta planeta”, a explicat Mallory Harris, doctorand la Universitatea din New Mexico și autor principal al studiului.

„TESS monitoriza aceeași zonă a cerului în timpul evenimentului, iar acoperirea sa temporală mai densă a scos la iveală caracteristici suplimentare în curba de lumină cauzate de planetă”.

Avantajele metodei „microlensing”

Din cele peste 6.000 de exoplanete cunoscute, mai puțin de 5% au fost descoperite prin microlensing gravitațional. Această metodă este ideală pentru identificarea planetelor mici aflate la distanțe mari de stelele lor, inclusiv în zonele locuibile.

În schimb, metoda de tranzit, folosită de TESS, este mai eficientă pentru detectarea planetelor mari, apropiate de stelele lor, care blochează mai multă lumină.

„Tranzitele și microlensing-ul sunt complementare deoarece dezvăluie tipuri diferite de planete”, a mai spus Dragomir. Tranzitele oferă dimensiunea unei planete, în timp ce microlentilele furnizează informații despre masa și distanța orbitală a planetelor pe care altfel nu le-am putea vedea”.

O privire spre viitor

Aceste descoperiri reprezintă un preambul la cercetările viitoare ale telescopului spațial Nancy Grace Roman al NASA, programat pentru lansare pe 30 august 2026. Roman va viza centrul galaxiei noastre, Calea Lactee, unde densitatea mare de stele crește șansele de a observa evenimente.

Se estimează că telescopul va descoperi aproximativ 1.000 de planete prin această metodă și alte 100.000 de planete prin metoda tranzitului.

„TESS, prin observațiile sale rapide în alte zone ale galaxiei, completează perfect misiunea Roman”, a explicat Michael Fausnaugh, profesor la Texas Tech University și coautor al studiului. „Această combinație deschide noi perspective pentru înțelegerea formării planetelor într-o populație diversă de stele”.

Implicații pentru căutarea lumilor locuibile

Spre deosebire de centrul aglomerat al galaxiei, unde radiațiile și supernovele frecvente ar putea steriliza planetele, TESS observă zone mai calme ale galaxiei. „Aceasta este o oportunitate de a studia regiunile cu condiții diferite”, a adăugat Dragomir.

Prin contribuțiile sale, TESS oferă o perspectivă unică asupra diversității planetelor din Calea Lactee, extinzând frontierele cunoașterii noastre despre univers.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!