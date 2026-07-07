„Ucraina aparţine NATO”, a apreciat Zelenski într-o intervenție la Forumul industriilor de apărare din NATO, organizat în marja summitului de la Ankara.

Liderul de la Kiev a subliniat capacitatea de adaptare arătată de armata ucraineană în fața invaziei ruse, precum și capacitatea de a neutraliza drone și rachete rusești. În plus, potrivit lui Zelenski, armata ucraineană elimină în medie 30.000 de militari ruşi lunar.

„Credeţi că ar fi corect ca o ţară şi poporul ei, cu acest nivel de capacitate de apărare, să trăiască în afara NATO? Acest lucru ne-ar face pe toți mai puternici”, a insistat el.

Volodimir Zelenski se află la Ankara cu ocazia summitului NATO. Ucraina ar urma să obțină un ajutor militar de 140 de miliarde de euro până la sfârșitul anului 2027 pentru a se apăra în fața Rusiei.

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