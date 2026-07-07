Donald Trump (80 de ani) a susținut totodată că a venit la summitul NATO doar pentru că este organizat de Turcia.

„Am fost foarte dezamăgit și, sincer, dacă summitul nu avea loc în Turcia, (…) este posibil să nu fi venit”, a declarat liderul republican de la Casa Albă alături de omologul său turc Recep Tayyip Erdogan, care l-a întâmpinat la sosire și de care a spus că este foarte apropiat.

Donald Trump a reluat subiectul Groenlandei, afirmând că insula ar trebui să fie controlată de SUA, nu de Danemarca.

Pe de altă parte, președintele american a spus că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și liderul autocrat rus Vladimir Putin „vor amândoi” să se ajungă la un acord de pace.

„Cred că vor amândoi să încheie un acord. Este păcat că a durat atât de mult, dar cred că vom reuși ceva”, a declarat el în fața presei.

Donald Trump se va întâlni miercuri cu Volodimir Zelenski în marja summitului de la Ankara. Șeful statului ucrainean a spus marți că intenționează să discute cu liderul de la Casa Albă despre nevoia disperată a Ucrainei de sisteme de apărare aeriană pentru a se apăra împotriva atacurilor rusești cu rachete balistice.

Înainte de a pleca la Ankara, Trump a spus că Putin se află „sub presiune” și a susținut că liderul rus ar vrea să pună capăt războiului, la fel ca Ucraina.

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