Potrivit astronomilor, petele întunecate de pe Soare, vizibile în lumina ultravioletă, se numesc găuri coronare. Este momentul când exploziile rapide de vânt solar țâșnesc în spațiu, explică NASA.

În cadru, două dintre aceste găuri coronare arată ca niște ochi sclipitori, iar al treia compune ceea ce pare un zâmbet exuberant. „Chipul” Soarelului are forma unui emoticon!

Say cheese! ?



Today, NASAs Solar Dynamics Observatory caught the Sun „smiling.” Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31