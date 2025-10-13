Femeile din China, Filipine și Brazilia au constituit cel mai mare grup de mame străine

Peste 20.000 de copii s-au născut din părinți străini în Japonia, reprezentând peste 3% din totalul nou-născuților. Aceste schimbări demografice au propulsat migrația în centrul dezbaterii politice din țară, potrivit The Guardian.

Japonia este una dintre țările cu cea mai rapidă îmbătrânire a populației din lume și se străduiește să crească rata natalității la nivelul necesar pentru a menține populația, care în prezent este de aproximativ 125 de milioane de locuitori.

Populația non-japoneză a crescut vertiginos în ultimii ani, pe măsură ce tot mai mulți lucrători migranți sunt angajați pentru a umple golurile de pe piața muncii. Această tendință a transformat imigrația într-o problemă electorală.

Datele Ministerului Sănătății din Japonia arată că anul trecut s-au născut 22.878 de copii străini, o creștere de peste 3.000 față de 2023 și o creștere de 50% față de acum zece ani.

Din punctul de vedere al naționalității, femeile chineze au constituit cel mai mare grup de mame străine, urmate de femeile din Filipine și Brazilia.

Numărul copiilor născuți din părinți japonezi, în scădere

Numărul copiilor născuți din cupluri japoneze a scăzut în 2024 la 686.173, o reducere de 41.115 față de anul precedent. Tendințele contrastante au însemnat că nou-născuții proveniți din părinți străini au reprezentat 3,2% din totalul nașterilor.

Se observă, astfel, și o creștere a numărului de rezidenți străini în Japonia. Numărul rezidenților străini legali a crescut la 3,95 de milioane, a transmis, recent, agenția pentru servicii de imigrare. Mulți dintre ei au vârste cuprinse între 20 și 30 de ani și sunt predispuși să rămână în Japonia pentru o perioadă mai lungă și să aibă copii.

Dispute politice despre imigrație

Diversitatea populației din multe orașe japoneze, cum ar fi Ōizumi, unde trăiesc zeci de naționalități, i-a determinat pe politicienii de dreapta să solicite reguli de imigrare mai stricte și o mai bună integrare.

La alegerile pentru camera superioară din iulie, partidul populist minoritar Sanseito a obținut rezultate bune după ce a făcut campanie împotriva lucrătorilor străini.

De asemenea, Sanae Takaichi, noul lider al partidului liberal-democrat de la guvernare, care speră să devină prim-ministru în această lună, a făcut din imigrație și din turiștii străini „cu comportament necorespunzător” un element-cheie al campaniei sale electorale.

Însă se preconizează că lipsa forței de muncă, combinată cu îmbătrânirea populației, va alimenta și mai mult migrația. Ministrul justiției, Keisuke Suzuki, a declarat recent că proporția rezidenților străini ar putea depăși 10% din populație până în 2040 – cu trei decenii mai devreme decât previziunile Institutului Național de Cercetare a Populației și Securității Sociale publicate în 2023.

