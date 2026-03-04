Rusia acuză un atac ucrainean

Un semnal SOS lansat de nava Arctic Metagaz a fost primit marţi seara, anunţă Autoritatea libiană a Porturilor şi Transportului Maritim. Exploziile au fost „urmate de un incendiu uriaş care a condus la naufragierea sa completă”, conform instituției citate.

Ministerul Transporturilor din Rusia a denunțat, miercuri, un atac comis de drone navale ale Ucrainei în Marea Mediterană împotriva navei care transporta gaze naturale lichefiate.

„Pe 3 martie, în apropierea apelor teritoriale ale Maltei, a fost comis un atac împotriva navei petroliere rusești Artic Metagaz”, a declarat Ministerul rus al Transporturilor, într-un comunicat citat de TASS. Aceștia susțin că „nava transporta o încărcătură înregistrată conform tuturor legilor internaționale din portul Murmansk”.

Ministerul rus a mai indicat că atacul a fost comis de pe litoralul Libiei de către drone navale ucrainene. Cei 30 de membri ai echipajului sunt teferi, anunţă ministerul rus. „Datorită acțiunilor coordonate ale serviciilor de salvare libiene și malteze, cei 30 de membri ai echipajului, toți cetățeni ruși, au fost salvați”, se maia rată în comunicat

Autoritățile ruse au calificat incidentul drept „un atentat terorist și un act de piraterie, o încălcare gravă a normelor de bază ale dreptului maritim internațional”.

„Astfel de acțiuni criminale, comise cu consimțământul autorităților țărilor membre ale Uniunii Europene, nu trebuie să rămână fără o evaluare din partea comunității internaționale”, a mai precizat Ministerul rus al Transporturilor.

Flota fantomă a Rusiei, atacată tot mai des

Nava rusească Artic Metagaz este una din cele aproape 600 de nave sancționate de Uniunea Europeană cu interdicția de a avea acces în porturi și de a presta o gamă largă de servicii legate de transportul maritim.

De când a fost sancționată de Occident, Rusia a început să utilizeze nave, cele mai multe vechi de decenii, pentru a-și vinde petrolul. De la începutul conflictului în Ucraina, numărul petrolierelor-fantomă a crescut, iar Rusia și-a format o flotă clandestină cu care exportă petrolul.

La sfârșitul lunii noiembrie 2025, două petroliere rusești au luat foc în Marea Neagră. Petrolierul Kairos, care naviga spre Rusia, a luat foc în largul coastei turce după ce ar fi lovit o mină. Nava, care face parte din flota-fantomă a Kremlinului și este vizată de sancțiuni impuse de Marea Britanie și UE, a fost avariată de explozie și de incendiu. Potrivit autorităților turce, un incident similar s-a produs și în cazul unui alt petrolier din flota-fantomă a Kremlinului, Virat.



