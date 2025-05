Update ora 9.25. Primarul orașului New, York, Eric Adams, a anunțat că două persoane şi-au pierdut viaţa, după ce velierul Cuauhtémoc al marinei mexicane a lovit podul Brooklyn.

„În acest moment, din cele 277 de persoane aflate la bord, 19 au suferit răni, dintre care 2 rămân în stare critică, iar alte 2 au decedat din păcate din cauza rănilor”, a transmis Eric Adams pe X.

Marina mexicană a anunțat că, în total, 22 de persoane au fost rănite, dintre care 19 au fost transportate la spital. Nimeni de la bord „nu a căzut în apă, astfel încât nu a fost necesară activarea operaţiunilor de salvare”, a adăugat marina.

„În timpul manevrei de plecare a velierului Cuauhtémoc din New York, a avut loc un incident pe podul Brooklyn, care a provocat avarii navei-școală, împiedicând temporar continuarea croazierei de antrenament”, a anunțat Marina Mexicană într-o postare pe X.

Brooklyn *WATER RESCUE* Box 0492

Manhattan Bridge

BOAT ACCIDENT, PEOPLE IN THE WATER. TUG BOAT REMOVING PPL FROM THE WATER pic.twitter.com/DPqS5IzsP2