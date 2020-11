Nebunie pe internet: pantofii sport de la Lidl costă 13 euro la magazin, dar se vând cu 6.000 de euro pe site-urile de licitații

Linia conține pantofi sport de 13 euro, papuci între 4 și 5 euro, șosete la 3 euro, plus tricouri cu logo-ul companiei.

Din cauză că produsele sunt ediție limitată acestea au ajuns să fie revândute la prețuri foarte mari. Pantofii sport de la Lidl se vând între 100 și 2.000 de euro în Europa, potrivit cotidianul italian La Repubblica. În Finlanda o pereche a ajuns la 6.000 de euro, în vreme ce în România, deși costă 50 de lei la magazin, pe OLX se găsesc între 200 și 370 de lei.

„Febra Lidl‟ a ajuns de curând și în Italia, după ce a cucerit în ultimele luni jumătate din Europa.

Colecția Lidl a ajuns luni în magazinele din Roma ale companiei. Prețurile sunt mici, dar din cauză că produsele sunt ediție limitată acestea au ajuns să se vândă rapid și au apărut mult mai scump pe site-uri ca Ebay.

Mai mult, produsele au devenit simboluri de fashion, iar cei care se fotografiază cu acestea și postează pe rețelele de socializare spun în mod ironic că sunt „bogați‟.

Ziarul italian scrie că un băiat a postat o fotografie cu raftul gol într-un magazin din Lega Lombarda. „Am ajuns la 8.30 pentru șosete, dar cei care au fost înaintea mea au pulverizat rafturile în jumătate de oră‟.

Produsele din colecție nu sunt frumoase. În fapt, adolescenții chiar spun despre acestea că sunt „cringe‟, acesta fiind un termen popular de pe internet care se traduce prin jenant sau dezgustător.

Dar acesta este fix motivul pentru care acestora le place colecția de la Lidl, mai scrie ziarul italian.

„Am venit aici la 8 dimineața, am fost jumătate de oră pe un rând, am găsit pantofii sport, dar șosetele deja se terminaseră. Era acolo un băiat cu un troller plin de încălțări, provocând furia celorlalți clienți, iar paznicii au intervenit pentru a calma spiritele‟, spune Paolo, un bărbat de 30 de ani, client în supermarketul din Via della Magliana, Roma.