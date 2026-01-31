6 persoane au murit în atacul asupra unui tren plin cu civili

Un tren de pasageri care transporta peste 200 de oameni a fost atacat cu drone de armata rusă în regiunea Harkov, în estul Ucrainei, marți, 27 ianuarie.

Primele informații arătau că trenul a fost atacat cu trei drone de tip Shahed. Una dintre ele a lovit direct un vagon în care se aflau 18 persoane. Ulterior, autoritățile ucrainene au anunțat că la locul impactului au fost găsite fragmentele a cinci trupuri, iar bilanțul final a urcat la șase victime. În total, 291 de pasageri au fost evacuați, iar două persoane rănite au fost transportate la spital.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacul și l-a catalogat drept terorism: „În orice țară, un atac cu drone asupra unui tren civil ar fi calificat exclusiv drept terorism. Nu există și nu poate exista nicio justificare militară pentru a distruge civili într-un vagon de tren”, a declarat Volodimir Zelenski, cerând ca Rusia să fie trasă la răspundere.

Scuze „în privat”, după încălcarea unei înțelegeri

The New York Times scrie, citând un consilier din cadrul Administrației Prezidențiale de la Kiev, că atacul a avut loc, deși, la discuțiile de la Abu Dhabi din weekendul anterior, ar fi existat o pauză informală a atacurilor.

Această pauză, descrisă drept un „gentlemens agreement”, nu a fost pusă pe hârtie și nu a rezistat. După loviturile asupra orașului Odesa și asupra trenului de pasageri, negociatorii ruși le-ar fi spus ucrainenilor că „nu toate ramurile armatei ruse au fost informate” despre această pauză și și-ar fi cerut scuze pentru incident.

Trenurile ucrainene, o țintă constantă a Rusiei

Rusia a vizat în mod repetat infrastructura feroviară a Ucrainei de la începutul invaziei pe scară largă, în 2022. În octombrie 2025, rachete rusești au lovit facilități feroviare din regiunile Sumî și Cernihiv, într-o tentativă de a întrerupe legăturile cu zonele de pe linia frontului.

Vicepremierul pentru reconstrucție, Oleksi Kuleba, a declarat anterior că astfel de atacuri urmăresc să îngreuneze transportul de pasageri și marfă și să pună presiune directă pe civili și pe economie.

Există sau nu o pauză a atacurilor

În contextul discuțiilor despre o posibilă pauză a loviturilor asupra infrastructurii energetice, Zelenski a spus că Rusia nu a atacat astfel de obiective în ultima perioadă, dar a avertizat că Moscova pare să își mute atenția către infrastructura logistică.

Între timp, Kremlinul a susținut că Donald Trump i-ar fi cerut personal lui Vladimir Putin să oprească loviturile asupra Kievului până la 1 februarie, pentru a sprijini negocierile. Trump a afirmat că Putin ar fi fost de acord cu o pauză de o săptămână, însă nu este clar dacă această înțelegere este respectată.

Zelenski a subliniat că nu există niciun armistițiu sau acord oficial și că Ucraina va reacționa „în oglindă”, în funcție de acțiunile Rusiei.