„Suntem într-un moment în care se aşteaptă un vârf al acestui val spre începutul lunii octombrie, cred că doar de noi depinde ca într-o toamnă bogată să putem să gestionăm atât prin evenimente, cât şi printr-o campanie de vaccinare mai atentă şi mai intens mediatizată”, a spus Nelu Tătaru, aflat la Iași, în campanie electorală alături de premierul Florin Cîțu, potrivit news.ro.

„E momentul să reaşezăm un pic comunicarea pe tot ce înseamnă vaccinare, să ne gândim că dacă nu noi suntem problema care nu suntem vaccinaţi, atunci putem fi o problemă pentru cei la care mergem în diferite structuri publice sau în spitale alături de alţii care au venit pentru altă patologie”, a adăugat fostul ministru al sănătății.

„De-abia din 2023 ne așteptăm la un an normal”

Nelu Tătaru consideră că România poate gestiona valul patru al pandemiei și că aceasta va fi „transformată în următorii ani într-o boală sezonieră, un vaccin anual, la fel ca şi gripa”.

„Încă suntem într-un an pandemic, 2022 va fi un an de ieşire din pandemie şi de-abia din 2023 să ne aşteptăm la un an normal. Suntem într-un moment în care putem gestiona un val patru”, a afirmat Nelu Tătaru.

Și a explicat: „Nu suntem atât de nepregătiţi ca în 2020, venim după nouă luni de vaccinare şi cred că ar trebui să putem să înţelegem că un minim efort al unei vaccinări poate însemna un loc pentru bătrânii noştri care suferă de alte boli în spitalele din România”.

În conferinţa de presă susţinută la Iaşi, Tătaru a precizat că sunt peste 4.200 de pacienţi internaţi în spital cu COVID, dintre care 543 sunt la Terapie Intensivă.

Nelu Tătaru, fost ministru al sănătății, și Horațiu Moldovan, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, au fost numiți, joi seară, 9 septembrie, consilieri onorifici ai premierului Florin Cîțu, deciziile fiind publicate în Monitorul Oficial.

PARTENERI - GSP.RO BREAKING | Clubul lui Gică Hagi face un anunț OFICIAL, nemaivăzut în fotbalul mondial: „Până în 2030, asta facem”

Playtech.ro Familia lui Ivan Patzaichin, încă o LOVITURĂ după moartea legendei. Ce veste au primit văduva și fiica lui acum

Observatornews.ro "Am iubit-o din toată inima" Bărbat care și-a ucis soția la o ceartă, condamnat la doar 8 ani de închisoare după o mărturie "sinceră", în Rusia

HOROSCOP Horoscop 10 septembrie 2021. Berbecii au parte de o zi care poate contribui mult la apariția unor probleme în cuplu

Știrileprotv.ro Creatura găsită de câțiva marinari plutind deasupra apei. Imaginile fac înconjurul lumii

PUBLICITATE INTERVIU cu Alin Puiu, Antreprenor/CEO AltKFC: “AltKFC este un concept revoluționar de restaurant”