Nelu Tătaru spune însă că, dacă se vor respecta regulile de protecție sanitară și de distanțare socială, după aceste două săptămâni numărul persoanelor infectate cu coronavirus va scădea.

”Sunt două săptămâni grele în care vom avea o creștere a numărului de cazuri. Dacă respectăm regulile putem vorbi peste două trei săptămâni de o aplatizare și de o scădere a numărului de cazuri”, a declarat Nelu Tătaru.

”Dacă nu vom respecta regulile ne așteptăm la o creștere relativă, progresivă a numărului de cazuri”, a adăugat acesta.

Conform ministrului Sănătății, în prezent, „se consumă boala celor care au refuzat internarea”.

”Suntem într-o recrudecență cu o creștere a numărului de cazuri de opt săptămâni. Din prima săptămână a lunii iunie, când ajunsesem la 120-130 de cazuri noi, a urmat o creștere.

În toată această perioadă am avut măsuri de relaxare, am avut de pe 3 iulie până pe 21 și lipsa unui cadru legislativ, a unor pârghii pentru a putea gestiona. Începând cu 23 iulie am reluat această muncă titanică de identificare, diagnosticare, izolare, carantinare sau izolare la domiciliu”, a conchis Nelu Tătaru.

Citeşte şi:

Masca de protecție, obligatorie în aer liber în cinci județe. Măsura ar putea fi impusă și în Centrul Vechi din București

Preot din Olt, în costum de protecție la înmormântarea unei victime COVID-19. “Am făcut slujba cum scrie la carte”

VIDEO | Turiști atacați de urși pe traseele turistice din Bucegi. Sfaturile salvamontiștilor

PARTENERI - GSP.RO FOTO Cum s-a urcat îmbrăcată în taxi cea mai sexy vedetă din România: „Am uitat să mă schimb, dar șoferul a fost fericit”

PARTENERI - PLAYTECH.RO Ce se întâmplă cu corpul uman după moarte. Descoperire uluitoare