Proteste la Treptower Park

Evenimentul va fi marcat atât de celebrări, cât și de proteste. La ora 11.00, demonstranții vor desfășura un banner uriaș la intrarea și ieșirea din Treptower Park, cu mesajul „Ende”(Sfârșit). Aceștia speră ca acest tronson să fie ultimul construit din autostrada urbană.

Începând cu ora 12.30, opozanții proiectului vor protesta în fața hotelului Estrel. În același loc, susținătorii autostrăzii A100 își vor exprima și ei sprijinul. Ceremonia oficială, la care vor participa ministrul federal al transporturilor Patrick Schnieder și primarul Kai Wegner, ambii din CDU, va începe la ora 14.00.

Kai Wegner susține extinderea A100

Înaintea inaugurării, primarul Berlinului, Kai Wegner, a apărat proiectul controversat. Într-un interviu acordat „RBB-Inforadio”, citat de Tagesschau, Wegner a declarat: „Autostrada urbană va scoate traficul din zonele rezidențiale. Astfel, descărcăm și zonele rezidențiale, iar acesta este obiectivul meu și de aceea mă bucur astăzi.”

Wegner a subliniat importanța construirii următorului tronson al autostrăzii peste Spree, către Friedrichshain și Lichtenberg. Acesta este un proiect federal planificat de mult timp.

„Avem nevoie de această infrastructură performantă în Berlin, pentru ca traficul să nu treacă prin zonele rezidențiale”, a argumentat primarul. El a adăugat că Berlinul „nu ar trebui și nu poate renunța” la această investiție federală.

Noua secțiune a autostrăzii A100 a stârnit numeroase dezbateri în rândul berlinezilor. Susținătorii proiectului argumentează că va reduce congestionarea traficului în zonele rezidențiale și va îmbunătăți conectivitatea în oraș.

Criticii, pe de altă parte, sunt îngrijorați de impactul asupra mediului și de costurile ridicate ale proiectului. Ei susțin că fondurile ar putea fi direcționate către îmbunătățirea transportului public și a infrastructurii pentru bicicliști.

Perspective de viitor

Cu cea de-a 16-a etapă finalizată, atenția se îndreaptă acum către posibila a 17-a etapă de construcție. Aceasta ar extinde autostrada și mai mult în estul Berlinului, dar rămâne un subiect de dezbatere aprinsă.

Autoritățile vor trebui să găsească un echilibru între necesitatea de a îmbunătăți infrastructura rutieră și preocupările legate de sustenabilitate și calitatea vieții în oraș. Dialogul între susținători și oponenți va juca un rol crucial în determinarea viitorului dezvoltării urbane a Berlinului.

O altă autostradă scumpă din Germania este autostrada A44, care leagă Kassel de Eisenach în landul Hessa, înregistrează întârzieri considerabile și costuri foarte mari. Proiectul, estimat la 3 miliarde de euro pentru cei 70 de kilometri, se află în lucru de aproximativ 30 de ani și încă nu a fost finalizat, notează Bild. Benzile se opresc brusc la o colină, iar termenul de finalizare rămâne incert.