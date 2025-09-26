Netanyahu a fost huiduit în timpul discursului său la ONU. Delegațiile din mai multe țări au părăsit sala

Liderul israelian a vorbit în fața unei săli goale

Delegațiile din mai multe țări au părăsit în mod ostentativ sesiunea ONU înainte de discursul prim-ministrului israelian, iar acesta s-a adresat unei săli aproape goale.

Netanyahu a spus că Gaza este înconjurată de difuzoare care transmit în prezent mesajul său din sesiunea ONU.

Netanyahu was booed during his UN speech — he spoke to an almost empty hall



Delegations from several countries demonstratively left the UN session before the Israeli prime ministers address. The chamber was empty.



Netanyahu said Gaza was surrounded by loudspeakers that are… pic.twitter.com/3P9WqKK6hu — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2025

Avertisment pentru Hamas

El s-a adresat ostaticilor israelieni și a promis că Israelul nu se va opri până când fiecare dintre ei nu va fi eliberat.

Netanyahu a cerut Hamasului să depună armele și să îndeplinească cererile Israelului:

„Predați-vă acum, depuneți armele, eliberați ostaticii acum! Dacă o veți face, veți trăi. Dacă nu, Israelul vă va găsi și vă va distruge.”

Netanyahu se opune clar unui stat palestinian: Ar fi o „sinucidere națională”

Crearea unui stat palestinian ar fi o „sinucidere națională” pentru Israel, a declarat vineri premierul israelian Benjamin Netanyahu, criticând recentul val de recunoașteri din partea țărilor occidentale.

Recomandări Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

„Iată un alt mesaj pentru liderii occidentali: Israelul nu vă va permite să ne impuneți un stat terorist. Nu vom comite un suicid național pentru că voi nu aveți curajul să înfruntați mass-media ostilă și mulțimile antisemite care cer sângele Israelului”, a declarat el.

Netanyahu respinge acuzațiile de „genocid” în Gaza: „Presa europeană înghite pe nemestecate propaganda Hamas”

Prim-ministrul israelian a respins acuzațiile de „genocid” în Gaza, asigurând că hrănește populația teritoriului palestinian și a acuzat numeroase țări că au „cedat” în fața Hamas.

„Luați acuzațiile false de genocid, Israelul este acuzat că vizează civilii, dar nimic nu este mai fals”, a asigurat el, subliniind că Israelul ia măsuri pentru a evita victimele civile și asigurând că nu înfometează populația.

„Hamas folosește civilii ca scuturi umane și ca accesorii pentru războiul lor propagandistic dezgustător împotriva Israelului, propagandă pe care mass-media europeană o înghite pe nemestecate”, a adăugat el, denunțând, de asemenea, faptul că multe țări au „cedat” în fața Hamas, recunoscând statul Palestina.

știrea se actualizează

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE