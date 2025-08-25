Acuzațiile lansate de protecția consumatorilor din Polonia

UOKiK susține că în august 2024, Netflix a majorat unilateral unele tarife lunare cu până la 7 zloți (1,92 dolari) fără a obține aprobarea activă a abonaților.

Conform legii poloneze de protecție a consumatorilor, companiile nu pot modifica unilateral termenii esențiali ai contractului, cum ar fi prețurile, fără a obține aprobarea explicită a abonaților.

Autoritatea de supraveghere susține că practica Netflix se baza pe lipsa de răspuns a abonaților pentru a semnala că sunt de acord cu prețurile mai mari. UOKiK argumentează că simpla notificare a clienților și continuarea nu îndeplinește cerințele legale pentru modificări valabile ale contractului.

„Prețul serviciului, ca orice prevedere, nu ar trebui modificat unilateral, fără consimțământul explicit și informat al utilizatorului”, a declarat președintele UOKiK, Tomasz Chrostny.

Reacția Netflix

„Confortul și comunicarea transparentă cu consumatorii sunt cruciale pentru noi, iar acționarea în conformitate cu toate legile aplicabile este prioritatea noastră principală”, a declarat biroul de presă al Netflix, citat de Reuters. Compania a adăugat că va colabora îndeaproape cu UOKiK pentru a clarifica această problemă.

Dacă acuzațiile sunt confirmate, Netflix ar putea fi amendat cu până la 10% din cifra sa de afaceri pentru fiecare clauză ilegală și ar putea fi obligat să ramburseze clienților taxele percepute pe nedrept.

UOKiK a menționat că a intervenit într-un caz similar la începutul acestui an, determinând Amazon să-și modifice termenii pentru Amazon Prime și Amazon Prime Video.

