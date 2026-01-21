Netflix intenționează acum să plătească 27,75 dolari per acțiune

Netflix intenționează acum să plătească 27,75 dolari per acțiune WBD, în întregime, în numerar, pentru a achiziționa platforma de streaming HBO Max a WBD și studioul de film Warner Bros. Cele două companii

au ajuns inițial la o înțelegere în decembrie, compusă dintr-o combinație de numerar și acțiuni, la o valoare a capitalului de 72 de miliarde de dolari.

„Consiliul de administrație al WBD continuă să susțină și să recomande în unanimitate tranzacția noastră și suntem încrezători că va oferi cel mai bun rezultat pentru acționari, consumatori, creatori și comunitatea de divertisment”, a declarat Ted Sarandos, co-CEO al Netflix,

într-un comunicat de presă emis marți.

Warner Bros Discovery continuă să sprijine oferta de preluare a Netflix în defavoarea ofertei rivale de la Paramount Skydance, care vrea să preia complet Warner, și a oferit 30 de dolari în numerar pentru fiecare acțiune WBD.

„Acordul revizuit de fuziune de marţi ne aduce mai aproape de combinarea a două dintre cele mai mari companii din lume specializate în arta povestirii şi mai mulţi oameni se vor putea bucura de divertismentul preferat. Prin unirea cu Netflix, vom combina poveştile spuse de Warner Bros care au cucerit lumea de peste un secol şi ne vom asigura că în viitor, publicul va continua să se bucure de ele”, a afirmat David Zaslav, preşedinte şi director general al Warner Bros Discovery.

Când ar putea fi încheiată tranzacția

Tranzacţia se va finaliza după ce Warner Bros Discovery va încheia propusa scindare a canalelor sale de cablu, care includ CNN, TBS şi TNT Sports în Marea Britanie.

Odată cu modificarea ofertei, calendarul pentru aprobarea de către acționari s-ar putea muta până la sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie, a relatat Faber săptămâna trecută, citând surse familiarizate cu situația. Anterior, acționarii urmau să voteze tranzacția în primăvară sau la începutul verii.

Industria cinematografică globală se află din nou în fața unei posibile schimbări majore de paradigmă, după apariția informațiilor potrivit cărora Netflix ar fi dispus să modifice radical modul în care lansează filmele produse de Warner Bros.



