Rețelele vechi din subteran aduc probleme noi

Primăria Municipiului București (PMB) a explicat luni, 10 august, de ce unele șantiere din Capitală par pustii și de ce prioritatea din teren s-a mutat în subteran.

„Peste 70 de kilometri de rețele din subteran modernizăm, odată cu cei 50 km de șină de tramvai! Se află sub șine, într-un adevărat hățiș, și de multe ori ne blochează înaintarea. Este motivul pentru care, câteva săptămâni, nu vedeți muncitori pe unele porțiuni de șantier”, au transmis reprezentanții Primăriei București.

Dacă în cazul modernizării șinelor de tramvai, lucrurile sunt relativ simple și previzibile, nu același lucru se întâmplă cu rețelele din subteran, unde lipsesc mai multe documentații, care trebuie făcute „din mers”

„Complexitatea lucrărilor și imprevizibilul sunt date de rețelele din subteran. Sunt necesare, «din mers», noi proiectări, avizări, redimensionări, devieri, soluții tehnice specifice”, potrivit sursei citate.

Ciprian Ciucu: „Prefer să dureze mai mult, dar să fie făcute corect”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, subliniază faptul că alături de modernizarea șinelor de tramvai trebuie făcute și rețelele din subteran.

„Dacă aveam de lucru doar la șina de tramvai, era simplu, terminam într-un an de zile. Dar trebuie să modernizăm și ce e în subteran. Că nu vrem ca peste doi ani să ne trezim că se sparge o țeavă și desfacem tot ca să ajungem la ea, că ar fi bani aruncați pe fereastră. Prefer să dureze mai mult, dar să aplicăm soluția corectă, să facem lucrări de calitate care să reziste zeci de ani de acum înainte”, a explicat Ciprian Ciucu.

Trei provocări majore

Iar aceste lucrări complexe din București vin însă cu trei mari provocări, iar prima dintre ele o constituie chiar „surprizele din subteran”.

„Înainte de a da ordinul de începere a unui șantier, facem așa-numitul «plan coordonator de rețele», asumat de toți operatorii (Apa Nova, Distrigaz, Termoenergetica etc.). Conform acestuia, constructorul știe poziția exactă a țevilor din subteran. (…) Însă planul de pe hârtie contravine cu realitatea din teren. Odată dezafectată șina veche și intrate utilajele pentru săpături, descoperim că țevile pe care le credeam undeva sunt la câțiva metri distanță, iar altele ies la iveală din locuri de unde nu ne așteptam”, au mai adăugat reprezentanții Primăriei.

Municipalitatea anunță că au fost descoperite inclusiv vestigii, care urmează să fie analizate de Ministerul Culturii.

„Toate aceste «neprevăzute» din teren ne blochează lucrările pentru câteva săptămâni, chiar luni”, conform sursei citate.

A doua provocare majoră: „nu există spațiu pentru devierea hățișului de țevi”.

„Subteranul orașului nostru e împânzit de rețele, ca o adevărată pânză de păianjen. Căutăm, pe cât posibil, să le deviem de sub noua șină de tramvai, însă de multe ori e imposibil. Fizic, nu este spațiu pe străzile înguste. Le modernizăm concomitent, însă acest lucru necesită o foarte bună coordonare cu toți operatorii de rețele”, potrivit municipalității.

A treia provocare o reprezintă „condițiile meteo”.

„Nu în ultimul rând, fiind șantiere deschise, depindem de vreme. Atunci când plouă abundent, solul se îmbibă cu apă, iar utilajele nu pot intra o vreme, până se drenează. Este un alt motiv pentru care, luna trecută, am avut șantiere pe care nu am putut intra, câteva zile”, potrivit PMB.

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