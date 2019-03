Nicolae Bănicioiu a povestit momentul în care Mihai Tudose a făcut infarct

Liderii Pro România au sărbătorit, marţi, la un restaurant din centrul Capitalei, ziua de naştere a deputatului Nicolae Bănicioiu.

În timp ce se aflau la masă, Bănicioiu spune că l-a observat pe Mihai Tudose că a pus capul pe masă, dând semne că nu se simte bine.

„Eu eram lângă el, la masă, şi la un moment dat am văzut că şi-a pus capul pe masă. Chiar spusese că nu se simte bine, şi, când m-am dus lângă el, după o discuţie, am aflat că avea o durere în capul pieptului, care ulterior am constatat că era difuză, spre stânga, cu transpiraţie excesivă. Am încercat să îl ridic, dar avea ameţeli”, a spus Bănicioiu, precizând că ulterior, acesta şi-a pierdut cunoştinţa şi l-a resuscitat, până la sosirea ambulanţei.

Nicolae Bănicioiu a mai afirmat că Tudose se află încă sub supravegherea medicală, iar zilele acestea se va decide dacă este externat.

„El este extrem de jovial, dar nu aş fi foarte convins cp trebuie să vină în două zile,. Va veni, şi va fi la fel de implicat pentru că l-am văzut foarte pasionat, în ultima perioadă”, a mai spus Bănicioiu.

Despre o posibilă supărare legată de demisia din PSD, deputatul Nicolae Bănicioiu a spus: „Şi pentru el, şi pentru mine, este o supărare, noi am fost amândoi de la început în PSD, dar acum partidul nu mai arată cu ce era înainte, Aveai la ce să te raportezi. Da, cred că este o supărare, dar cred că sunt mai multe cauze pentru care s-a ajuns la acest infarct”.

Managerul Institutului de Boli Cardiovasculare ”C.C. Iliescu” Bucureşti, Şerban Bubenek, a precizat, marţi seară, că fostul premier Mihai Tudose se simte bine și că a fost dus pe secţia de supraveghere cam la o oră după internarea în spital.

Foto: Vlad Chirea

