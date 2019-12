De Dragoș Tănase, Vlad Chirea (FOTO/VIDEO),

UPDATE – ora 14.00: Nicolae Bănicioiu a fost audiat timp de cinci ore la Parchetul General.

La ieșire, întrebat de jurnaliști dacă are mustrări de conștiință pentru modul în care a gestionat criza, Bănicioiu a declarat că s-a făcut tot ce era omenește posibil.

„Credeți-mă că și eu și ceilalți am fi vrut să facem mai mult. Am făcut tot ceea ce era omenește posibil. Nu am refuzat niciun ajutor. Uitați-vă pe declarații”, a spus Bănicioiu.

Nicolae Bănicioiu, luat la întrebări de un supraviețuitor al incendiului de la Colectiv, în fața sediului Parchetului General

În afară de jurnaliști, Nicolae Bănicioiu fost luat la întrebări și de Mihai Grecea, un supraviețuitor al incendiului de la Colectiv.

„De ce ne-ați lăsat să murim ca niște câini în spitale?”, l-a întrebat acesta.

Fostul ministru al Sănătății i-a explicat că „autoritățile au spus din primul moment că asigură tot costul tratamentului și l-a invitat pe acesta să se întâlnească și discute toate declarațiile pe care le-a făcut atunci.

„Statul român a facut tot ce e putut, în momentul ăla”, a mai spus Nicolae Bănicioiu, înainte de a pleca de la sediul Parchetului General.

„Este improvizat și lipsit de responsabilitate modul în care s-a acționat”, spunea recent Mihai Grecea, la „Adriana Nedelea LA FIX”, despre imaginile cu intervenția de la Colectiv, filmate de un pompier și publicate de Libertatea.

La intrarea în sediul Parchetului General, unde a fost așteptat de câteva victime, Nicolae Bănicioiu nu a făcut declaraţii jurnaliștilor, confirmând doar că a venit în calitate de martor.

La primul termen, cel din 23 octombrie, Nicolae Bănicioiu nu s-a prezentat la Parchetul General.

Fostul ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu declara, atunci, pentru Libertatea că ar fi vrut să ajungă la audierile de la Parchetul General, dar nu a putut, fără să spună, însă, motivul neprezentării.

Bănicioiu a declarat, în schimb, că a informat Parchetul General în urmă cu câteva zile că nu va ajunge la audieri.

„Eu am informat Parchetul de câteva zile că nu pot veni și am convenit cu dânșii (cu procurorii, n.r.) să stabilim data. Nu este vorba că nu m-am prezentat. Mă prezint când se va stabili data”, a spus Nicolae Bănicioiu pentru Libertatea.

Întrebat cum vede citarea sa ca martor în dosarul deschis în urma plângerii depuse de victimele incendiului din Colectiv și de familiile acestora, fostul ministru a spus că este un lucru bun, fiindcă așa „lucrurile vor fi lămurite”.

„N-am nicio problemă că am fost citat, așa cum au fost citați și ceilalți participanți la operațiunea de salvare. Și cred că e bine că lucrurile vor fi lămurite pentru a nu mai exista dubii și nici adevăruri denaturate”, a mai spus Bănicioiu, la finalul lunii octombrie.

În schimb, în data de 23 octombrie, a fost audiat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, după ce procurorii Parchetului General au deschis un dosar ca urmare a plângerii părinţilor victimelor şi supravietuitorilor tragediei de la Colectiv, care au acuzat autorităţile de neglijenţă şi ucidere din culpă.

În noiembrie 2016, părinţii victimelor şi ai supravieţuitorilor au depus o plângere penală, la Parchetul General, acuzând de neglijenţă şi ucidere din culpă mai mulţi actori din sistemul medical şi din guvern, printre care şi Victor Ponta, şi Nicolae Bănicioiu.

Anul acesta, pe 30 octombrie, s-au împlinit patru ani de la incendiul care a zguduit România şi trei ani de la înregistrarea acestei plângeri asumate de 50 de părinţi.

Aceştia cereau ca toţi cei vinovaţi pentru moartea răniţilor în spitale să fie pedepsiţi, de la medici şi până la secretarul de stat Raed Arafat, fostul ministru al sănătăţii, Nicolae Bănicioiu şi fostul premier, Victor Ponta.

Pe 30 octombrie 2015, în clubul Colectiv din Capitală a izbucnit un puternic incendiu, în momentul în care trupa „Goodbye to Gravity” susținea concertul de lansare a noului album.

Bilanțul tragediei s-a ridicat la 64 de morți, dintre care 27 au murit pe loc, iar alte 25 de persoane în spitalele din țară și 12 pacienți în străinătate.

Pe 31 octombrie, în spitalele din Capitală erau internate 155 de persoane rănite în incendiul de la „Colectiv”.

Libertatea a intrat în posesia celor 20 de minute și 40 de secunde filmate chiar de către subofițerul care a însoțit primul echipaj ISU București Ilfov, ajuns la locul dezastrului, și ascunse de superiorii lui.