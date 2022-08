„Mulţumesc pentru sprijinul oferit de către cancelarul german Olaf Scholz astfel încât România să adere la Spaţiul Schengen”, a afirmat premierul Ciucă. „E o confirmare importantă a partenerilor germani, care atestă faptul că România este pregătită să intre în Schengen, spre beneficiul întregii Uniuni Europene”, a adăugat liderul PNL pe Twitter.

Ulterior, într-o altă postare, pe Facebook, șeful Executivului a subliniat că exporturile românești vor primi un impuls important și că românii „merită să se bucure de aderarea la Spațiul Schengen”. „Cozile la trecerea frontierei în Spațiul Schengen ar putea rămâne doar amintire”, a mai afirmat el.

PM @NicolaeCiuca: Welcome Chancellor @Bundeskanzler @OlafScholz support for RO in becoming full-fledged member of the #Schengen area. Important confirmation by German partners of ??RO readiness to join #Schengen to the benefit of the whole ??EU pic.twitter.com/5jvYEfoYo9