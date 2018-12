Are 63 de ani, vorbește engleză și franceză și este extrem de pasionat de muzică și fotbal. Spune că îi place muzica deopotrivă ca interpret, compozitor și ascultător, iar fotbalul ca practicant și spectator. Îi place și înotul, doar ca practicant.

Cum arată o zi din viața primarului Robu? La 7.45 pleacă spre primărie, merge uneori pe șantiere, scrie și semnează documente, are întâlniri cu șefii din instituție. Spune că lucrează până târziu și uneori petrece nopți în primărie. Singurul care-i face față este șoferul, moștenit de la fostul primar Gheorghe Ciuhandu.

„Domnul Vasile Paraschiv. El a rezistat până acum. I-am spus că eu lucrez cam 16-18 ore, câteodată plecăm și târziu în noapte acasă, și cred că va trebui să iau un șofer pe lângă el, să lucreze în schimburi. El mi-a spus «domn primar, eu cred că rezist, aș fi onorat să-mi dau șansa să mă verific». Am acceptat și, iată, sunt șase ani de când face față alături de mine acestui ritm”, ne-a explicat Nicolae Robu.

Cât despre nopțile petrecute la lucru, recunoaște că nu a pierdut atât de multe în primărie, dar spune că uneori s-a trezit cu gardienii peste el, care s-au dus să vadă dacă nu se simte rău. Îl găseau de obicei la calculator.

Primarul Timișoarei a atras atenția prin postările pe care le face pe Facebook. De multe ori își ironizează fanii, dar spune că își asumă toate postările și că sunt gândite de el. Numai unul dintre cei doi viceprimari ai orașului îi știe parola, însă îi folosește contul doar în campaniile electorale.

Unde petrece Revelionul

Nicolae Robu își petrece sărbătorile de iarnă peste ocean. Pleacă în SUA cu soția și unul dintre consilierii personali, Ionuț Nasleu. Merge câteva zile la Miami și spune că soția sa ar vrea să vadă și Jamaica. E fascinat de mare, dar merge la ocean, pentru că așa vrea soția.

„Soția are pasiunea plecărilor, îi și place să-și susțină această pasiune navigând toată ziua pe internet. Poate spune despre toate hotelurile din lume cum sunt, care sunt, ea găsește întotdeauna oferte convenabile, la îndemâna oricui din clasa de mijloc. Eu am fascinația mării, am și compoziții muzicale pe tema mării și întotdeauna mă duc la mare”, se confesează edilul Timișoarei.

Spune că, deși este un chin pentru el, în concediu merge cu soția la cumpărături.

„Trebuie să îi stau la dispoziție și ei, măcar în concediu. Nu cumpărăm lucruri deosebite, doar așa, cadouri pentru ea, pentru fiica mea Andreea, pentru nora mea Mădălina, pentru fiul meu Raul, pentru nepoți”, ne-a dezvăluit Robu.

A vizitat Dubai, insulele Seychelles, Thailanda, Grecia, Spania, San Francisco, Portugalia, Sardinia și multe alte locuri din lume în care mulți își doresc să ajungă. Fie cu jobul, fie în vacanță cu familia. Cu toate astea, spune că cea mai frumoasă vacanță a avut-o în Zakynthos și că nu trăiește în lux, ci mai degrabă se consideră a fi din clasa de mijloc.

„Nu am făcut niciodată un secret din asta, este dreptul meu. Eu sunt un om care nu acumulează, nu am avere, nu am conturi, eu atâta cât câștig folosesc ca să trăim decent”, susține Nicolae Robu, primarul Timișoarei, care se caracterizează ca fiind „nonconformist și, într-o anumită măsură, excentric”.