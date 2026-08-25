Ajutor pentru companiile care s-au confruntat cu obligaţii fiscale exagerate

Nicuşor Dan a explicat că legea vine să ajute companiile care s-au confruntat cu obligaţii fiscale exagerate pentru perioade fiscale trecute.

„Am promulgat o lege importantă care corectează o inechitate produsă în aplicarea regimului TVA şi vine în sprijinul contribuabililor afectaţi. Prima situaţie pe care legea o îndreaptă este cea a contribuabililor cărora le-a fost anulat codul de TVA şi care, deşi nu au facturat distinct şi nu au colectat TVA de la clienţi, s-au confruntat ulterior cu stabilirea retroactivă, prin decizii de impunere, a unor obligaţii de TVA, la care s-au adăugat dobânzi şi penalităţi”, a scris preşedintele pe X.

Am promulgat o lege importantă care corectează o inechitate produsă în aplicarea regimului TVA și vine în sprijinul contribuabililor afectați.



Prima situație pe care legea o îndreaptă este cea a contribuabililor cărora le-a fost anulat codul de TVA și care, deși nu au facturat… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 25, 2026

Legea nu reprezintă o anulare generală şi necondiţionată a obligaţiilor de TVA

„Legea nu se aplică operaţiunilor pentru care contribuabilul a înscris distinct TVA în facturi sau în documente echivalente ori a colectat, integral sau parţial, taxa de la beneficiari. Acolo unde TVA a fost facturată distinct sau efectiv colectată de la clienţi, obligaţia fiscală rămâne”, a precizat Nicuşor Dan.

În plus, măsura se va aplica din oficiu de către administraţia fiscală, iar contribuabilii care au plătit deja sumele stabilite prin decizii de impunere vor avea posibilitatea să solicite rambursarea acestora. „Astfel, măsura produce efecte şi pentru cei care au executat deja obligaţiile stabilite de administraţia fiscală, evitând ca aceştia să fie dezavantajaţi faţă de contribuabilii ale căror obligaţii nu au fost încă stinse”, a explicat şeful statului.

Peste 2.000 de firme se află în această situație

Potrivit Profit.ro, legea anulează datorii de aproximativ 45 de milioane de lei reprezentând diferențe de TVA și obligații accesorii pentru circa 2.200 – 2.300 de firme cu codul de TVA anulat sau suspendat în trecut. Măsura acoperă perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a legii, vizând companii care au făcut tranzacții cu alte aproximativ 10.000 de firme, dar exclude strict societățile care au colectat efectiv TVA.

Contribuabilii vizați vor fi înștiințați direct printr-o decizie a autorităților, iar cei care au achitat deja aceste sume pot solicita restituirea banilor.

ANAF are la dispoziție 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a aproba procedura de aplicare

Actul normativ elimină consecinţele financiare disproporţionate pentru întreprinderile vizate, lăsând mai multe resurse la dispoziţia acestora pentru activitatea lor. „Este o măsură care urmăreşte un tratament fiscal mai echitabil şi mai predictibil, fără a exonera de la plată TVA care a fost efectiv facturată distinct sau colectată de la beneficiari”, a mai spus preşedintele.

ANAF are la dispoziţie 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a aproba procedura de aplicare. „Un sistem fiscal echitabil presupune atât respectarea obligaţiilor de către contribuabili, cât şi capacitatea statului de a corecta situaţiile în care aplicarea regulilor fiscale produce efecte disproporționate”, a concluzionat Nicuşor Dan.

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