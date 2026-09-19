Rata infracționalității a crescut cu peste 10% în prima jumătate a anului, într-o destinație de vacanță tot mai vizitată de români

Cea mai populară insulă din arhipelagul Baleare devine o destinație tot mai riscantă pentru vacanțele de vară, însă tot mai mulți români călătoresc acolo, atrași de peisaje și hoteluri luxoase. Datele oficiale furnizate de Ministerul de Interne spaniol arată o creștere alarmantă a infracționalității în Mallorca în primele șase luni din 2026, iar turiștii sunt sfătuiți să fie extrem de prudenți când vizitează stațiunile și centrele urbane.

Conform raportului oficial privind evoluția criminalității, în întreaga regiune a Insulelor Baleare s-au înregistrat 40.494 de infracțiuni în prima jumătate a anului 2026, cotația marcând un avans de 7,9% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Cu toate acestea, insula Mallorca a fost cel mai grav afectată de acest val de infracțiuni, concentrând 32.812 dintre faptele penale raportate, ceea ce reprezintă o creștere de peste 10 procente, relatează publicația Daily Mail.

Cele mai multe probleme s-au consemnat în capitala Palma, unde numărul infracțiunilor a urcat cu aproximativ 10%, ajungând la un total de 18.482 de cazuri. Deși activitatea din sfera criminalității informatice a înregistrat o ușoară scădere de 5,8 procente, infracțiunile convenționale au explodat, urcând cu 11% și depășind pragul de 34.000 de cazuri.

Printre cele mai îngrijorătoare evoluții se numără creșterea infracțiunilor de natură sexuală, care s-au majorat cu 15,2% la nivelul întregului arhipelag.

În paralel, jafurile prin violență sau amenințare au crescut cu 9,8% (ajungând la 716 cazuri), în timp ce furturile de buzunare au avansat cu 8,8%, depășind 11.800 de episoade raportate autorităților. De asemenea, numărul furturilor de vehicule a înregistrat o tendință ascendentă.

Tensiunile legate de siguranță diferă însă de la o insulă la alta. În timp ce mica insulă Formentera a consemnat o creștere de 7,5% a infracționalității (331 de cazuri), iar Ibiza a rămas la un nivel relativ stabil cu un avans modest de 0,4%, insula Menorca a înregistrat o evoluție pozitivă, numărul faptelor penale scăzând cu 8 procente.

Avertismentele vin în contextul unor incidente grave intens mediatizate în ultimele luni. În timpul acestei veri, o turistă britanică a fost răpită și agresată sexual în timp ce se întorcea spre hotelul ei din Mallorca.