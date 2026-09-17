Președintele României, Nicușor Dan, a susținut astăzi declarații de la ora 17:00 de la Palatul Cotroceni, după consultările pe care le-a avut de dimineață cu partidele pentru desemnarea unui nou prim ministru.

Nicușor Dan a declarat: „Suntem la mai mult de patru luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții și împreună, și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză.

Am văzut la partide multă preocupare electorală și mai puțină pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat „asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”. Și nu e în regulă pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem la un compromis astfel încât să putem să negociem problemele.

România are nevoie de guvern și nu rectificare, buget, astea...sunt niște tehnicalități, dar de ele depinde viața curentă a oamenilor și ce pot să cumpere, cum pot să-și desfășoare viața. Nu avem o majoritate conturată în ciuda acestor ore de discuții și atunci am ales să desemnez pentru funcția de prim ministru persoana care are în acest moment cele mai multe voturi exprimate de partide la consultări. Această persoană este Siegfried Mureșan.

Dincolo de faptul că a fost propus de cele 3 partide, este o persoană care are o experiență în parlametnul european, care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție. Am vorbit cu el și mi-a solicitat un timp de gândire pe care i-l respect. Rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau infirme înainte de a publica decretul în monitorul oficial.”