Rebelii houthi au revendicat un atac la Riad, capitala Arabiei Saudite: instalații Aramco au fost lovite

Mișcarea houthi din Yemen și-a asumat sâmbătă responsabilitatea pentru un atac asupra unor locații din capitala saudită Riad, unde, în noaptea precedentă, s-au auzit explozii puternice pentru prima dată de la reluarea ostilităților între Arabia Saudită și gruparea susținută de Iran. Potrivit AFP, atacul a fost efectuat cu rachete balistice și drone.

Explozii în Riad și la instalațiile Aramco

În cursul nopții, locuitorii din Riad au primit alerte oficiale, urmate de mai multe explozii puternice. „Am auzit alarma, apoi geamurile mele au început să trepideze”, a povestit un rezident de 27 de ani din nordul capitalei. Un alt locuitor a declarat: „Am văzut fum negru și flăcări în apropierea aeroportului”. Imagini verificate publicate online arată o coloană densă de fum ridicându-se deasupra clădirilor aeroportului.

Într-un comunicat postat pe Telegram, purtătorul de cuvânt militar al rebelilor houthi, Yahya Saree, a confirmat că atacurile au vizat „obiective sensibile din Riad” și instalațiile gigantului petrolier Aramco din Yanbu, un port strategic pe Marea Roșie folosit pentru exportul de petrol al Arabiei Saudite.

Traficul aerian din Riad a fost temporar afectat, cu întârzieri majore și anulări de zboruri, conform site-ului specializat Flightradar24, însă situația a revenit la normal în cursul după-amiezii.

Tensiuni crescânde în regiunea Mării Roșii

De la începutul lunii septembrie, rebelii houthi au declanșat o ofensivă amplă în Yemen, asumându-și controlul asupra întregii coaste de-a lungul Mării Roșii. Această mișcare le-a consolidat poziția strategică în strâmtoarea Bab el-Mandeb, un punct-cheie pentru transportul maritim internațional. Regiunea a devenit esențială pentru comerțul global, legând Asia de Europa prin Canalul Suez.

În plus, două surse din cadrul mișcării houthi au declarat pentru AFP că rebelii instalează radare și construiesc tuneluri de-a lungul coastei Mării Roșii. Sursa a mai confirmat că membri ai Gărzilor Revoluționare ale Iranului au vizitat recent zona, alimentând temerile privind intensificarea tensiunilor regionale și amenințările la adresa transportului maritim.

Atacuri reciproce și victime

În ultimele zile, Arabia Saudită s-a confruntat cu o creștere a atacurilor houthi, care au fost în mare parte îndreptate împotriva instalațiilor petroliere și a bazelor militare din sudul țării. Totuși, Riad nu mai fusese vizată direct de la reluarea luptelor în iulie. În replică, Arabia Saudită a desfășurat atacuri aeriene intense asupra zonelor controlate de houthi din Yemen.

Confruntările au provocat pierderi masive de vieți omenești. Conform surselor din ambele tabere, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 48 de decese, iar de la începutul lunii septembrie, luptele au dus la moartea a sute de persoane. Potrivit datelor ONU, cel puțin 112.000 de oameni au fost strămutați din locuințele lor în această perioadă.

Războiul care a devastat Yemenul

Conflictul din Yemen, început în 2014 și intensificat între 2024 și 2026, a plasat țara în centrul uneia dintre cele mai grave crize umanitare din lume. Confruntările între mișcarea houthi și forțele guvernamentale susținute de coaliția condusă de Arabia Saudită continuă să destabilizeze regiunea.

Această situație deja tensionată este agravată de contextul mai larg al conflictelor din Orientul Mijlociu, incluzând atacurile din Strâmtoarea Ormuz, care au dus la creșterea prețurilor la petrol și la perturbări semnificative ale comerțului maritim global. Implicațiile economice și umanitare ale acestui conflict sunt departe de a se încheia.