Legea aprobă OUG nr. 45/2025 fără modificări, completează OUG nr. 133/2021 și permite Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene să utilizeze anumite sume pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari, inclusiv pentru proiecte vizate de sesizări de fraudă, până la declanșarea acțiunii penale.

„Din analiza parcursului legislativ al legii criticate şi din compararea formelor pe care aceasta le-a avut de la momentul iniţierii şi până la momentul adoptării, reiese faptul că legea transmisă la promulgare contravine prevederilor art. 61 alin. (2) şi art. 75 din Constituţie referitoare la principiul bicameralismului, motiv pentru care apreciem că se impune reanalizarea acesteia de către Parlament”, a transmis Nicușor Dan.

El a adăugat că legea a fost modificată semnificativ în Camera Deputaților, faţă de forma iniţiatorului şi faţă de forma adoptată de Senat.

„Vă solicităm reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării fondurilor europene nerambursabile, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă”, a transmis președintele.

