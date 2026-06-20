Corveta, destinată operațiunilor navale complexe – de la luptă antisubmarin la protecția infrastructurii critice – intră astfel în serviciul Forțelor Navale Române, întărind capacitatea de apărare a țării în regiunea strategică a Mării Negre. E un moment important în evoluţia şi modernizarea Forţelor Navale Române (…) Parteneriatul între Turcia şi România este un parteneriat solid. Trăim în plan internaţional momente tensionate, în care securitatea devine extrem de importantă şi vă mulţumesc pentru parteneriatul solid pe care-l avem pe partea de securitate”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Întâlnirea dintre cei doi lideri include discuții despre Parteneriatul Strategic România-Turcia, securitatea regională și organizarea Summitului NATO de la Ankara, programat pentru 7-8 iulie.

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