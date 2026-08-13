Tesla şi Elon Musk au ieşit învingători din această grevă, iar sindicatele afirmă că nu mai are cine protesta. Explicația: Tesla i-a „cumpărat” pe toţi angajaţii cu pachete compensatorii uriaşe pentru a-i convinge să se întoarcă la muncă.

Angajaţii Tesla, în special mecanicii din service-urile mărcii, au intrat în grevă în octombrie 2023 acuzând condiţii de muncă inferioare faţă de angajaţii din service-urile altor mărci. Ei cereau şi semnarea unui contract colectiv de muncă, un element pe care Tesla reuşise să-l evite în Suedia. Ori compania lui Elon Musk este arhicunoscută pentru faptul că evită cu orice preț sindicalizarea angajaţilor săi şi să-și asume responsabilităţi colective de muncă.

În Suedia, însă, cultura acestor contracte e puternic înrădăcinată mai ales printre companiile mai mari. În plus, suedezii au semnalat că Tesla a acceptat astfel de contracte în Franţa şi au cerut să beneficieze și ei de ele.

Imediat după anunţarea grevei, angajaţii din alte domenii s-au solidarizat. Astfel, angajaţii din porturi au refuzat să mai descarce modelele Tesla, angajaţii poştei au refuzat să trimită plăcuţe de înmatriculare, iar angajaţii reţelelor electrice au refuzat conectarea noilor staţii de încărcare la reţeaua electrică, notează sursa citată.

Tesla a luptat cu fiecare caz în parte prin metode ocolitoare sau prin procese judiciare, obținând ridicarea grevei în porturi, apoi la poștă.

În paralel, Tesla nu a negociat nimic cu sindicatele, ci a promis pachete stimulatorii direct pentru angajaţii aflați în grevă. IF Metal acuză Tesla că a folosit sume uriaşe pentru a-i „cumpăra” pe angajaţi și numește această tactică drept una imorală.

„Ne-am confruntat cu o companie condusă de cel mai bogat om din lume, şi totodată o persoană care are pică pe sindicate şi pe modul în care noi facem lucrurile aici în Suedia. Tesla are resurse financiare imense şi le-a folosit într-o luptă tratată de ei ca una de principiu, şi a folosit aceste resurse pentru a ademeni muncitorii să cedeze. E ceva absolut unic în istoria grevelor din Suedia”, spune Veli-Pekka Saikkala, reprezentant al Uniunii Sindicatelor din Suedia.

În pofida grevei, Tesla a crescut pe piața suedeză, deschizându-și noi centre de vânzări şi făcând din Model Y drept cel mai popular model din ţară, cu peste 40.000 exemplare vândute în această perioadă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE